Front pour le sursaut  patriotique: Laurent Mètongnon expose la mission de son nouveau mouvement

Un an après sa sortie de prison, Laurent Mètongnon coordonneun nouveau front issu du«Front pour le sursaut patriotique », un mouvement d’opposition dont il fut pionnier. Il s’agit du Front patriotique qu’il a créé pour s’opposer à la guerre au Niger et dont les objectifs visent entre autres à assurer la paix au Bénin et en Afrique, mettre fin à la pauvreté et d’autres problèmes que rencontrent les populations. Au micro de Crystal News, dimanche 3 décembre 2023, le syndicaliste a présenté la mission de ce front et les activités qui y seront menées pour l’atteinte des objectifs. Toutefois, Laurent Mètongnon estime qu’il faut d’abord une remobilisation nationale, mais à le croire, la plupart des Béninois sont dépourvus d’esprit patriotique et ne peuvent donc pas s’exprimer. C’est pourquoi, il dit avoir pris le flambeau de ce front patriotique« anti-impérialiste », parce qu’il y a « toute une jeunesse patriotique debout qui se bat et qui pense qu’il faut libérer le pays du joug colonial ». Ainsi, pour taire toute polémique sur la création de ce mouvement, Laurent Mètongnon affirme d’ores et déjà que le front patriotique n’est pas un parti politique.Selon ses propos, la crise au Niger a contribué en quelque sorte à la création de ce front. L’essentiel pour lui est de se libérer du joug colonial. En créant ce mouvement, Laurent Mètongnon affirme qu’il a lancé un appel à tous les partis politiques qui se sont prononcés sur la crise au Niger. A le croire, les membres de ce mouvement ne sont pas forcément ceux qui ne soutiennent pas le système en place mais tous ceux qui « aiment leur prochain et qui croient à un avenir meilleur ». « J’ai adressé l’invitation à tous les partis politiques, à des personnalités, aux anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo, à presque toutes les organisations qui se sont prononcées sur la crise au Niger, aux religieux, etc, « parce que je me suis dit que c’est une affaire de tout un pays. Mais finalement, j’ai été reçu par les partis politiques dont les Démocrates, Moele-Bénin, Restaurer l’espoir, les centrales syndicales, Kemi Séba et autres », a fait savoir le coordonnateur général du Front patriotique, Laurent Mètongnon. A le croire, le front dont l’objectif est de s’opposer à la guerre, est composé du parti communiste du Bénin,du panafricaniste Kèmi Séba, des centrales syndicales comme (CSA-Bénin, Cosi-Bénin, CSTB) et autres personnalités. Au cours de l’entretien, le syndicaliste Laurent Metongnon, a dit qu’il ne compte pas sur des financements extérieurs pour accomplir la mission du front patriotique.