FBA/Préparation pour athlètes U-16, U-18 et U-20: La Fédération organise un camp d’entraînement pour booster le développement de la discipline

Vues : 1

Quelques athlètes en plein exercice

Issues du tournoi inter-collèges organisé par la Fédération béninoise d’athlétisme, les meilleurs athlètes béninois (filles et garçons) notamment des catégories U-16, U-18 et U-20 prennent part à un camp d’entraînement. Organisé sur les installations du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou du 4 au 15 Décembre 2023, ce camp qui se déroule en double, a pour objectif de donner les rudiments nécessaires à ces athlètes (une quarantaine) sélectionnés par la direction technique nationale de la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba). Ceci, pour faire d’eux des athlètes confirmés pour le développement de l’athlétisme béninois.

Cette initiative du comité exécutif dirigé par Viérin Dégon se déroule sous la houlette des techniciens chevronnés au nombre desquels le technicien français Alexandre Kerber, spécialiste du sprint et des haies. Cet instant du donné et de recevoir se veut l’occasion de soumettre ces athlètes à plusieurs exercices capables de les faire maintenir la forme et leur donner des techniques capables de les aider dans les compétitions continentales et internationales. Heureux de donner son savoir-faire à cette catégorie d’athlètes, Alexandre Kerber a salué l’initiative de la Fédération béninoise d’athlétisme d’organiser aux profits de cette catégorie d’athlètes ces camps d’entraînements qui leur permettront d’avoir des rudiments afin de faire révéler l’athlétisme béninois. « J’ai en charge des athlètes de la catégorie U-18 et U-20 en sprint haie avec qui pendant ces dix jours d’entrainements nous travaillerons sur les techniques qui leur permettront d’être apte pour les compétitions, déjà nous avons le tournoi des cinq nations qui aura en lieu en Côte d’Ivoire et les athlètes de cette catégorie doivent être prêt pour défendre valablement les couleurs béninoises » a-t-il déclaré. Fier de prendre part à ces camps d’entraînement Godness Ayi, sprinteuse venue de Parakou a remercié les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme pour avoir initié ce camp à leur profit, «c’est une initiative salutaire et j’espère avoir les astuces nécessaires qui vont m’aider à améliorer ma technique de course et avoir de la résistance sur les différentes compétitions afin d’améliorer mes chronos », a-t-elle informé. A ces deux camps dont le camp (DOA Dividende Olympique Athletics) est entièrement financé par world Athletics regroupe les athlètes qui sont venus presque de tous les départements du Bénin.

Anselme HOUENOUKPO