Landry Hinnou sur la crise dans les mairies avec les Secrétaires exécutifs: « Les démissions ne sont pas directement liées à la réforme »

Vues : 2

Landry Hinnou, Coordonnateur de la Cellule de suivi et de Contrôle de la Gestion des Communes

Plus d’un an après sa mise en œuvre de la Réforme Structurelle de la décentralisation, certaines communes a intégré les nouvelles dispositions imposées dans la gestion des administrations locales. C’est ce qu’a déclaré le Coordonnateur de la Cellule de suivi et de Contrôle de la Gestion des Communes, Landry Hinnou interrogé à propos des démissions des Secrétaires exécutifs. Selon ses explications, les remous observés dans certaines communes, « ne sont pas directement liés à la mise en œuvre de la réforme mais à la difficulté que certains acteurs ont à se conformer aux nouvelles exigences de gestion dans les communes ». Pour Landry Hinnou, la réforme a permis de responsabiliser les acteurs pour permettre à chacun de jouer un rôle clairement défini et encadré par la législation. Ce qui permet en amont d’éviter les contradictions autres querelles politiciennes qui prennent en otage le développement des communes. De son point de vue, la réforme a aussi permis de dépolitiser l’administration des communes. Désormais chaque acteur, dit-il, intervenant dans le développement des communes connaît son rôle et ses limites. Les remous ne sont donc pas le fait de la Réforme mais une volonté manifeste de certains acteurs d’outrepasser leurs compétences et la Cellule est là pour situer chacun dans ses obligations et veiller à la bonne exécution des prérogatives de chacun pour le bien-être des populations. La Réforme structurelle de la décentralisation au Bénin aura donc le mérite de maximiser les chances de développement des communes en définissant clairement le rôle et les attributions de chaque acteur et en séparant les fonctions techniques des fonctions politiques.

A. T.