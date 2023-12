Aboubacar Yaya suite aux propos de Yayi sur la FCBE: « Je suis très choqué par les propos de Boni Yayi »

Vues : 2

L’ancien ministre Aboubacar Yaya et ex-maire de la ville de Parakou, Aboubacar Yaya critique le président Boni Yayi et ses militants démocrates après que Yayi ait dit au Chef de l’Etat que la FCBE n’est pas un parti de l’opposition. « Je ne suis pas de ceux-là qui interviennent. Je suis très choqué par les propos de Boni. Je serai à sa place, je n’aurai réagi de cette façon. C’est une irresponsabilité », a déclaré Aboubacar Yaya lors de la conférence de presse du parti en réplique à Boni Yayi. Pour Aboubacar Yaya, la plupart des membres de ce parti, ce sont les anciens FCBE. « Nous sommes un parti de l’opposition. Nous nous connaissons. Maintenant, c’est du tic au tac. Ils nous attaquent, on va les attaquer. Le Bénin c’est pour nous tous et personne n’a le monopole de la violence », a-t-il dit. Il dit être informé de ce que les Démocrates font dans les localités.« Ils ne veulent pas aller aux élections de 2026 sinon comment on peut demander à un président de sortir quelqu’un de la Cour constitutionnelle. C’est inadmissible. Yayi Boni quand il est arrivé, est-ce qu’il a osé enlever quelqu’un parmi ses membres », se désole Aboubacar Yaya. Il poursuit : « vous nous avez vu une fois au palais durant les 7 ans de Talon, mais eux chaque jour, ils vont là-bas. C’est eux qui ont ventilé que j’ai vendu la mairie de Parakou. Je ne cours pas derrière l’argent. Nous sommes bien un parti de l’opposition. Notre collègue qui est à la CENA. C’est un mandat de 5ans non renouvelable. Ils ont été installés en juillet 2021 ».