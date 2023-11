Importation de produits chinois : Un levier de développement en plein essor au Bénin

Vues : 14

Partenaires bilatéraux depuis de nombreuses années, le Bénin et la Chine ont vu leurs relations se renforcées ces dernières années. Cette coopération qui embrase plusieurs secteurs d’activités est particulièrement développée sur le plan économique faisant de la Chine, le principal partenaire commercial du Bénin.

Situé en Afrique de l’Ouest entre le Nigéria première puissance économique du continent et le Togo, le Bénin est considéré comme un hub économique dans la sous-région. Sa stabilité politique et son positionnement géostratégique en font un acteur économique majeur sur lequel s’appuient les pays de l’Hinterland tels que le Burkina-Faso, le Niger, le Tchad et même le Mali dans leurs politiques d’échanges commerciaux avec l’extérieur. Ces atouts naturels font du Bénin, un pays de service et expliquent l’importance de ses relations commerciales avec la Chine qui fait partie des principaux partenaires des pays africains notamment ceux de l’Afrique sub-saharienne. En effet, selon plusieurs rapports, la Chine est aujourd’hui le principal partenaire économique du Bénin et les produits chinois dominent le marché intérieur du pays. Une réalité qui présente pour le Bénin, de nombreux avantages aussi bien sur le plan économique que social.

C’est donc conscient de cette réalité que l’Etat Béninois à travers ses Gouvernements successifs, met tout en œuvre pour préserver voire renforcer ses relations avec le géant asiatique. L’une des illustrations de cette volonté politique du Bénin de maintenir aux beaux-fixes ses relations avec la Chine est le déplacement récent du président béninois Patrice Talon sur le territoire chinois où il a, entre autres activités, échangée avec son homologue Xi Jinping avec à la clé plusieurs partenariats importants signés.

Les avantages de l’importation de produits chinois

Considérée comme l’une des premières économies mondiales, la Chine offre aux commerçants béninois de nombreux avantages en termes de diversité de produits et de coût.

En effet, les produits chinois sont variés et répondent à différents besoins des consommateurs béninois, qu’il s’agisse de biens de consommation courante, de matériel informatique, de vêtements, de jouets, etc. Les produits chinois sont également réputés pour leur faible coût, ce qui les rend accessibles à une large population.

Mieux, l’importation de produits chinois génère de l’activité pour les importateurs, les transitaires, les transporteurs, les distributeurs et les revendeurs béninois. Avec le boom du numérique et le développement spectaculaire des réseaux sociaux d’une part et du E-commerce d’autre part, plusieurs jeunes béninois se lancent aujourd’hui dans le commerce en ligne. Ils importent des produits depuis la Chine via des sociétés de transport de fret telles que DHL ou Bénin cargo, qu’ils revendent facilement en s’appuyant sur Internet et les réseaux sociaux. Ces acteurs bénéficient de marges commerciales intéressantes et contribuent à la dynamisation du secteur du commerce au Bénin.

Le renforcement des liens entre le Bénin et la Chine

Au-delà des avantages économiques et sociaux certains qu’elle porte, l’importation de produits chinois s’inscrit dans le cadre d’une coopération économique et politique vielle de plusieurs décennies entre les deux pays. Le Bénin et la Chine ont signé plusieurs accords bilatéraux portant sur des domaines tels que l’infrastructure, la santé, l’éducation, la culture et les télécommunications. La Chine apporte également son soutien au Bénin à travers la construction de lycées, de stades, et récemment dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en fournissant des équipements médicaux et des vaccins.

Les défis de l’importation de produits chinois

L’importation de produits chinois n’est pas sans poser des défis pour le Bénin, qui doit faire face à des contraintes logistiques, réglementaires et concurrentielles. Parmi ces défis, on peut mentionner :

La distance géographique entre la Chine et le Bénin

Le Bénin importe principalement des produits chinois par voie maritime, ce qui implique des délais de livraison assez longs, pouvant aller de 35 à 53 jours selon le port de départ en Chine. Ce délai de trajet est très souvent rallongé par l’attente des navires de transport dans les eaux béninoises. En effet, le Bénin dispose d’un seul port autonome à Cotonou, qui doit gérer un trafic maritime important et qui peut être sujet à des congestions ou des perturbations. Il est vrai que le fret aérien est aussi une solution mais celui-ci est plus coûteux et limité en termes de capacité de chargement.

La conformité des produits aux normes locales

L’un des défis majeurs à relever par le Bénin pour vraiment tirer meilleure partie de cette coopération commerciale est de veiller à ce que les produits importés de Chine respectent les règles et les normes en vigueur dans le pays, notamment en matière de qualité, de sécurité, de santé et d’environnement. Certains produits peuvent nécessiter des autorisations spéciales ou être soumis à des restrictions douanières. Le Bénin doit également lutter contre la contrefaçon et la fraude, qui peuvent nuire à la réputation des produits chinois et porter préjudice aux consommateurs béninois. A ce défis d’ordre règlementaire, s’ajoute celui qui s’impose aux importateurs eux-mêmes. C’est un secret de polichinelle que plusieurs importateurs ont déjà victimes de fournisseurs qui ne respectent pas toujours leurs engagements. Il est assez fréquent de tomber sur des cas où il y a un net décalage entre la qualité du produit commandé et celui livré. Une situation qui crée d’énormes préjudices aux commerçants qui dans ces cas, doivent subir d’énormes pertes.

Malgré ces défis qui ne sont pas impossible à relever, l’importation de produits chinois est un phénomène qui a pris de l’ampleur au Bénin ces dernières années. Elle présente des opportunités de développement économique et social pour le pays, mais elle implique aussi des défis à relever. Le Bénin doit donc adopter une stratégie d’importation qui soit à la fois efficace, équitable et durable, en tenant compte des intérêts de tous les acteurs impliqués.

Déconstruire les stéréotypes liés aux produits « Made in China »

« Chine Tok, China, from China, Made in China ». Ce sont entre autres les expressions utilisées en Afrique, notamment au Bénin, pour désigner les produits non originaux et sans valeur. Et pour cause, la Chine se serait illustrée par le passé par la falsification de nombreux produits fabriqués par les Etats Unis d’Amérique, première puissance économique d’alors.

En effet, dans le but de conquérir le marché international afin de ravir la vedette à l’ancienne première puissance économique, la Chine inondait le continent africain avec des produits inspirés de ceux fabriqués et mis sur le même marché par les Etats-Unis. Mais, ces produits « chinois » ou contrefaits n’étant pas originaux, avaient une durée de vie plus courte que les produits américains et autres de même nature. « Il n’y avait pas la Chine seule qui faisait cette pratique, mais le Nigéria aussi. A cette époque, il faut être très habile pour distinguer le vrai du faux », a confié Ignace Ayissi, un septuagénaire.

Ces produits concernent les appareils électroménagers, les appareils téléphoniques, les matériels informatiques, les matériaux de construction, entre autres. Rosine Ogouchina, revendeuse, renseigne qu’elle arrive à vite identifier les produits chinois parmi tant d’autres en raison de leurs coûts qui sont souvent moins chers que les autres produits de même nature. « Leurs prix sont très bas. Je pense qu’ils le font exprès pour attirer plus de clients. Et après quelques temps d’usage, bienvenus les dégâts », a affirmé Rosine Ogouchina. Mais si ces deux personnes ont fait une mauvaise expérience avec les produits chinois à un moment, ce n’est pas le cas chez tous les Béninois. Alice Dossou, elle aussi revendeuse, soutient que tous les produits venus de Chine n’ont pas une durée de vie courte comme on tente de le faire passer dans l’opinion publique. « J’ai acheté et utilisé des produits dits « made in China », mais qui ont duré plus que ceux qualifiés d’originaux même », a-t-elle fait savoir, ajoutant que tout dépend de la manière dont les clients utilisent lesdits produits. « Si vous pensez que c’est un produit chinois, donc qu’il ne va pas durer et vous l’utilisez sans précaution comme vous le voulez, ça va se gâter ; et cela est valable pour tous les produits que nous utilisons », a-t-elle souligné.

Ce constat fait par dame Alice Dossou est partagé par bon nombre de Béninois qui pensent que ces derniers temps, les Chinois produisent des articles de qualité et à moindre coût. « En termes de qualité, il y a une grande différence entre les produits fabriqués par les Chinois ces derniers temps et ceux qu’ils fabriquaient pour rivaliser les Américains. Malheureusement, l’opinion publique leur a collé le nom de fabriquant de produits contrefaits », reconnait Rogatien Assogba, Instituteur. Et à Natacha Adoukonou de renchérir : « la majorité des produits que nous utilisons dans nos maisons proviennent de la Chine. S’ils étaient de mauvaise qualité, on aurait déjà changé de fournisseurs. Le reste, c’est de trouver les moyens qu’il faut pour bien entretenir ces produits et en profiter au maximum ». Ces propos témoignent de la qualité des produits fabriqués par la Chine et envoyés sur le continent africain. Il urge donc d’engager des actions de communication pour sensibiliser les populations sur ce fait et sur les bonnes pratiques à adopter pour utiliser ces produits aussi longtemps que possible.

Alphonse KOUNOUHO