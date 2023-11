Suite au refus de pardon à Reckya Madougou: Voici ce que les Démocrates comptent faire

Vues : 92

Malgré le plaidoyer de l’ex-président Boni Yayi, Patrice Talon a dit qu’il n’interviendra pas pour la libération de Reckya Madougou en prison. Il dit vouloir laisser droit à la justice. Par contre, les jeunes étudiants, artisans et autres interpellés lors des manifestations électorales de 2019 et 2021 pourront être libérés. C’est ce qu’il y a lieu de retenir du tête-à-tête entre le Chef de l’Etat avec les responsables du parti de l’opposition, Les Démocrates le lundi 27 novembre 2023. Au terme de cette rencontre, le 1er Vice-président du parti Les Démocrates, Éric Houndété a animé une conférence pour éclairer l’opinion des avancées et regrets de son parti. Selon le point fait par Éric Houndété, c’est le président Boni Yayi qui a conduit le plaidoyer pour que le pardon soit accordé en faveur de Reckya Madougou, candidate du parti à la présidentielle de 2021. Mais, Patrice Talon a été inflexible à ce plaidoyer. « Nous étions attristés. Le chef de l’État est inflexible. Il refuse même une grâce présidentielle. C’était comme un coup de couteau dans les côtes », a regretté Éric Houndété. Pour Patrice Talon, si les acteurs politiques ne doivent pas rendre compte de leurs actes ce n’est pas bien. « Laissons un code à la République. Parfois le pardon peut être une faute », a dit le Chef de l’Etat à Boni Yayi et sa délégation. Attristés par ce refus, les Démocrates disent vouloir continuer le combat en comptant sur la loi d’amnistie pour sortir Madougou et consorts des griefs de la prison et même faire revenir les personnes en exil. « En tant que responsable du parti les démocrates nous devons continuer le combat. Nous avons déposé une loi sur l’amnistie, sur laquelle nous devons compter avec nos collègues de la mouvance présidentielle », souligne le 1er Vice-président du parti Les Démocrates pour qui, « cela y va dans l’intérêt général de la nation ». Mais s’agissant des jeunes étudiants, artisans et autres emprisonnés, le président de la République, fait savoir Éric Houndété, a donné séance tenante les instructions au ministre de la justice d’accélérer les dossiers pour une libération rapide et effective des jeunes.

Alban TCHALLA