Protection de l’environnement au Bénin: L’UE préoccupée par la synergie d’actions entre les secteurs public et privé

La Délégation de l’Union Européenne (UE) au Bénin organise du 17 au 30 novembre 2023 à Cotonou, les « Journées de la diplomatie climatique ». A cet effet, plusieurs activités se tiennent au nombre desquelles, un panel tenu, le jeudi 23 novembre 2023, sur l’engagement des secteurs privé et public pour la protection de l’environnement.

Vue partielle des participants au panel

Ce que vous devriez savoir : Système énergétique d’avenir, énergie propre, électricité, économie verte, système financier pour la construction, la conservation et l’adaptation pour construire le monde de demain. C’est autour de ces thématiques que la Délégation de l’Union Européenne (UE) au Bénin organise ses « Journées de la diplomatie climatique ». Ceci en prélude aux travaux de la COP 28, qui se tiendront à Dubaï. Ces journées de la diplomatie climatique à Cotonou, consistent en une campagne qui vise à sensibiliser le public au changement climatique et aux priorités de l’Union européenne en matière de lutte contre ce fléau. A l’occasion du panel sur le thème : « Comment les secteurs privé et public s’associent-ils pour la protection de l’environnement ? », cinq acteurs du domaine étaient réunis. Il s’agit de : Gilles Amoussou, Directeur Général de la SGDS ; Josaphat Tonoudji, responsable services – ARESS, Rosath Hénock Gnanga, DG de Biogaz Bénin ; Bernard Kastler, Directeur référence moniteur métier-Erevan Bénin SA et de Loukman Sani Agatha, promoteur de CBPP. Ces derniers ont réfléchi à une approche de solution holistique permettant d’accélérer le processus de la protection de l’environnement.

Que disent ces acteurs : Pour Loukman Sani Agatha, il n’est pas question de ne pouvoir pas travailler ensemble pour faire face aux défis. « C’est ensemble que nous pouvons trouver les solutions parce que les problèmes sont différents », précise Rosath Hénock Gnanga, DG de Biogaz Bénin, tout en évoquant les contraintes et défis de son entreprise, qui fournit des biodigesteurs, afin d’amortir les conséquences de gaz à effet de serre. Pour le responsable services – ARESS, Josaphat Tonoudji, le développement durable sans énergie n’est pas possible. C’est pour cette vision que l’ARESS s’investit dans ce domaine avec des solutions technologiques solaires. De ses explications, toute entreprise peut collaborer avec l’ARESS pour bénéficier de la disponibilité en électricité. La société Erevan est ouverte à toute proposition. Le Directeur Bernard Kastler a montré les tendances pour son entreprise d’avoir des solutions viables en matière de gestion des déchets. « On a arrêté tout importation de plastique à usage unique conformément aux dispositions en vigueur au Bénin. Le cartonnage ne se fait seulement pas avec la boulangerie, mais avec tous les produits », a-t-il dit. De son côté, Gilles Amoussou a apporté des clarifications sur ce qui se fait dans le secteur public avec la SGDS dans la collecte et la gestion les déchets solides ménagers.

Entre les lignes : En explorant ce partenariat entre les acteurs publics et privés, l’Union Européenne entend les appuyer et aussi faire un plaidoyer politique pour simplifier les procédures de réglementations en vigueur, afin de faciliter la tâche aux entreprises concernées. Plusieurs responsables d’entreprises présents n’ont pas hésité d’exposer leurs préoccupations et inquiétudes en matière de protection de l’environnement au Bénin. Cet échange a été l’occasion de primer les gagnants du concours de photographie pour la promotion du capital naturel du Bénin. Coffi Justin Gbessanvi est le grand gagnant avec son image prise dans la vallée de l’Ouémé montrant un exemple concret de résilience de la localité face aux changements climatiques.

Alban TCHALLA