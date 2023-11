Réoccupation des terrains expropriés pour la construction du Pipeline: Le ministre Adambi invite les populations riveraines à déguerpir des emprises du Pipeline

Vues : 101

Les personnes concernées invitées à libérer immédiatement les terrains de toute occupation

Des sanctions prévues contre les récidivistes

Des patrouilles de sécurité annoncées pour veiller au respect de l’interdiction

SAMOU SEIDOU ADAMBI, Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines

En violation de la loi et de leurs propres engagements, les propriétaires terriens indemnisés dans le cadre des travaux de construction du pipeline d’Exportation Niger-Bénin ont entamé la réoccupation progressive des périmètres de la traversée de cet oléoduc. Alors que ces personnes dont les terrains ont été expropriés, dans le cadre des travaux de cette construction, ont, conformément à la loi n° 2020-04 du 08 mai 2020 portant régime juridique, fiscal et douanier applicable à ce projet, été régulièrement indemnisées. Cette recolonisation n’est pas du goût des autorités des béninoises. Dans un communiqué en date du 16 novembre 2023, le ministre de L’Énergie, de l’Eau et des Mines, Samou Seidou Adambi rappelle que l’occupation des terrains de l’emprise du Pipeline d’Exportation Niger-Bénin et de ses installations, est formellement interdite. Ceci pour garantir à la fois la sécurité des personnes et la pérennité du pipeline. En effet, cette réoccupation des terrains indemnisés, a été observée notamment dans les communes d’Ifangni, d’Avrankou et d’Adjarra où ces occupants mènent toutes sortes d’activités, dont certaines sont incompatibles avec la présence du pipeline. De ce fait, le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, invité les personnes concernées à libérer immédiatement les terrains de toute occupation. « Je viens par la présente rappeler à leur engagement de libérer les terrains de toute occupation dès réception de leurs indemnités d’expropriation », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction de l’Evénement Précis. Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur, précise l’autorité ministérielle, Samou Seidou Adambi qui encourage les communautés locales à une collaboration constructive avec les équipes techniques de WAPCO Bénin aux fins de garantir la réussite de ce projet d’importance nationale. « En toute état de cause, les équipes techniques de WAPCO Bénin resteront mobilisées sur le terrain et des patrouilles de sécurité seront organisées pour veiller au respect de cette mesure », indique le communiqué dont voici la teneur.

COMMUNIQUE RADIO-TELEDIFFUSE

Le Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines communique :

Il m’est revenu que, dans les localités traversées par le Projet de Pipcline d’Exportation Niger-Bénin, notamment dans les communes d’Ifangni, d’Avrankou et d’Adjarra, certaines personnes dont les terrains ont été expropriés dans le cadre des travaux de construction du pipeline et qui ont été régulièrement indemnisées, conformément à la loi n° 2020-04 du 08 mai 2020 portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de Pipeline d’Exportation Niger-Bénin, en réparation du préjudice subi, continuent d’occuper l’emprise desdits terrains et d’y mener toutes sortes d’activités, dont certaines sont incompatibles avec la présence du pipeline.

Je viens par la présente rappeler à ces personnes leur engagement de libérer les terrains de toute occupation dès réception de leurs indemnités d’expropriation. Je tiens également à souligner que l’occupation des terrains de l’emprise du Pipeline d’Exportation Niger-Bénin et de ses installations est formellement interdite, pour garantir à la fois la sécurité des personnes et la pérennité du pipeline. Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

En toute état de cause, les équipes techniques de WAPCO Bénin resteront mobilisées sur le terrain et des patrouilles de sécurité seront organisées pour veiller au respect de cette mesure.

J’encourage donc les communautés locales à une collaboration constructive avec les équipes techniques de WAPCO Bénin aux fins de garantir la réussite de ce projet d’importance nationale.

Cotonou le 16 Novembre 2023

SAMOU SEIDOU ADAMBI

Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines