Atelier d’échanges avec les chefs d’antenne de l’ANPE à Grand-Popo: Une nouvelle dynamique de mise en œuvre du dispositif Azôli

Booster la mise en œuvre du dispositif Azôli, notamment du volet auto-emploi de la composante 1 du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ), c’est l’objectif principal des trois jours de discussions entre le chargé du projet à la Banque Mondiale, le Secrétariat à la Coordination du Projet (SCP), des directeurs et chefs d’Antenne départementaux de l’Agence Nationale pour l’emploi (ANPE) et les membres du comité technique restreint.

« Un nouveau sens partagé de la mise en œuvre du dispositif Azôli », c’est l’engagement collectif issu de l’atelier de Grand Popo qui a fait le point global de la mise en œuvre du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ). Les 03 jours d’échanges ont été l’occasion pour les participants d’identifier les goulots d’étranglement majeurs à la mise en œuvre de ce projet phare du Gouvernement, à large impact social. L’atelier a permis de recentrer les activités autour des Chefs d’Antenne de l’ANPE, qui doivent s’impliquer davantage pour la réussite du ProDIJ et ceci dans une approche locale de gestion.

Cette approche est d’autant plus importante que le ProDIJ aborde une phase critique, après la revue à mi-parcours, avec l’objectif d’impacter au moins 36.000 jeunes dont 25.000 jeunes en emploi salarié et 11.000 jeunes en emploi indépendant, en accordant une attention particulière aux filles et aux jeunes résidant dans les zones vulnérables. Rappelons que le ProDIJ, initié par le gouvernement de la République du Bénin avec l’appui de la Banque Mondiale pour une durée de 05 ans (2021-2025), couvre l’ensemble du territoire national et comprend au total 04 composantes.

Il vise essentiellement dans sa composante 1, dont la face visible est le programme Azôli à améliorer l’employabilité et les compétences techniques des jeunes des 02 sexes âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas instruits (PPI), en situation de chômage ou en sous-emploi. Les entreprises partenaires du dispositif Azôli sont celles qui exercent en priorité dans les secteurs suivants : Agriculture ou agribusiness, BTP-Infrastructures, Artisanat et industries, Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Economie Numérique, Energies renouvelables et Mines.