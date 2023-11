Prise de mesures avantageuses aux acteurs de la filière Soja: Le BR salue la ‘’solidarité’’ du gouvernement

Vues : 23

COMMUNIQUE DU BLOC REBUPLICAIN (BR)

C’est avec une joie immense que le Parti le Bloc Républicain a appris que le Gouvernement du Président Patrice Talon a pris d’importantes mesures à l’endroit des acteurs de la filière du Soja, notamment les producteurs ce jeudi 16 novembre 2023. Le Bloc Républicain, exprime toute sa reconnaissance au Chef de d’État Patrice Talon et félicite son Gouvernement pour cette heureuse décision. Nous saluons vivement cette solidarité agissante, symbole fort d’unité et de cohésion nationale. Ce soutien constant du Président Patrice Talon aux acteurs de la filière du Soja, témoigne de la grande vision qu’il a pour l’agriculture Béninoise. Ainsi qu’il le déclarait en avril dernier, à l’occasion de sa rencontre d’échanges avec l’Union Nationale des Producteurs de Soja au Bénin (UNAPS-Bénin). « Nous faisons des efforts pour promouvoir les filières agricoles, notamment le cajou et le soja. Mais ces efforts, malheureusement, ne profitent pas au pays, mais à des individus. Au Bénin, il n’y a que le coton qui contribue aux ressources publiques. Notre ambition est que le secteur agricole génère de l’industrie agricole. Alors, en dehors du coton, les autres spéculations agricoles devraient en faire autant. Le Bénin va se distinguer autrement en comptant sur ses efforts, sur ses producteurs agricoles.» La batterie de mesures prises au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 vient davantage renforcer cette grande vision. Pour rappel, les principales mesures sont :

1. le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs ;

2. l’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou ;

3. la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA au titre de la campagne écoulée.

En constatant que ces différentes mesures rassurent encore plus pour le développement de cette filière, le Bloc Républicain félicite une fois encore, le Gouvernement du Président Patrice Talon pour son courage dans la prise de ces décisions salvatrices. A cet effet, le Bloc Républicain réaffirme son engagement et sa détermination à continuer de soutenir et de promouvoir le Programme d’Action du Gouvernement. Le Bloc Républicain reste convaincu que c’est dans la poursuite de ces actions de développement que nous arriverons à créer des emplois et des revenus pour le bonheur des fils et filles de notre pays. Le Bloc Républicain invite tous les acteurs de la chaîne de commercialisation du Soja à jouer, chacun en ce qui le concerne, sa partition pour la campagne en cours qui promet d’être meilleure que la précédente.

Pour le Bloc Républicain, Romaric Ogouwale, Porte-Parole