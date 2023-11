Forum sur l’employabilité et l’insertion professionnelle : Signature de partenariat ANPE et l’UNSTIM

Vues : 10

Cette activité de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM), a reçu le soutien de l’ANPE, service public d’emploi au Benin. Il y a eu plusieurs d’autres accords de partenariat signés entre l’UNSTIM et de partenaires dont le Conseil national du patronat etc. Cette initiative est l’œuvre du conseil rectoral de l’UNSTIM qui entend aguerrir les étudiants en fin de formation et ceux en cours de cursus afin qu’ils puissent s’insérer facilement sur le marché du travail. Dans son intervention, le DG ANPE, Urbain Amegbedji a invité les étudiants à développer des capacités pour être en mesure de matcher avec les besoins du marché du travail. L’enjeu global du marché de l’emploi au Bénin est que sur 100 travailleurs, 20 sont des salariés et 80 sont des auto-employeurs. « Lorsque l’on va sur un marché où sur 100 travailleurs, 80 sont des auto-employeurs, est-il possible que l’on n’ait aucune notion sur l’entrepreneuriat ? Ce n’est pas possible parce que le marché est essentiellement tourné vers l’auto-emploi. Voilà pourquoi, nous disons que, quel que soit l’enseignement reçu dans les universités, quelques notions doivent être données aux apprenants sur l’entrepreneuriat », a-t-il exhorté. Pour sa part, le représentant du Conseil national du patronat a exprimé, au nom de leur président Eutache Kotigan, sa satisfaction de collaborer avec l’UNSTIM. Par cette même occasion, il a sensibilisé les étudiants de se prendre au sérieux dès qu’on les envoie dans les entreprises pour les stages.

Alban Tchalla