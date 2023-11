Rayonnement de la filière Sociologie et Anthropologie: Le Prof Roch Houngnihin évoque son plan d’action

Vues : 12

Après sa réélection à la tête de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SOBESA), le Professeur Roch Houngnihin s’est prononcé sur la contribution de ladite société dans la position qu’occupent les sociologues et anthropologues dans la société béninoise. Invité sur « Actu matin » de Canal3 Bénin, le 31 Octobre dernier, l’universitaire a présenté les défis qui s’imposent à lui pour le rayonnement de la filière sociologie-anthropologie au Bénin.

Professeur Roch Houngnihin, Président de la Sobesa

A l’entame de l’émission, il a fait remarquer que le collectif des sociologues et anthropologues n’est pas connu du grand public. Avec cette confiance replacée en lui, le Professeur Roch Houngnihin affirme qu’il sera au taquet pour changer la donne. Ceci, a déjà commencé par la mise en place du « livret du sociologue » initié au cours de sa précédente mandature. Ce document, selon lui, a été élaboré avec l’apport de tous les collègues dans le but de « raconter l’histoire du département depuis 1971 jusqu’à ce jour à travers les débouchés, les parcours académiques et autres informations sur la filière au Bénin ». Aussi, ajoute-t-il, la Sobesa a également édité le « trombinoscope », un document qui selon l’invité de Actu matin, retrace le parcours professionnel, l’âge, la profession d’une centaine de sociologue béninois. Parmi autant d’autres activités menées par la Sobesa au cours de la précédente mandature, le Professeur Roch Houngnihin a cité entre autres , la formation pratique des étudiants, la formation des enseignants sociologues et anthropologues… Au cours de l’émission, le président de la Sobesa a également démenti les rumeurs sur le mythe de chômage souvent attribué aux étudiants en sociologie. A le croire, cette filière offre maintes opportunités d’emploi. « Il y a tellement à faire en sociologie. Vous allez dans les mairies, il y a des sociologues, dans tous les ministères, il y en a. Nous sommes sollicités par les ONG », a-t-il indiqué en révélant toutefois qu’il faut au moins le master pour une bonne insertion professionnelle.

En ce qui concerne les défis qui l’attendent, le Professeur Roch Houngnihin a souligné qu’il faut fondamentalement « renouer avec la cohésion au sein du groupe et faire en sorte que tous ceux qui sont même à l’extérieur puissent converger vers la Sobesa ». Le second défi, poursuit-il, est la formation des jeunes. « Nous allons également faire en sorte que l’État ne perçoit plus les sociologues comme des subversifs. Nous avons besoin d’établir la confiance avec l’État et dire que nous sommes à son service », a-t-il martelé.

Il a, pour finir, remercié ses collègues pour la confiance placée en lui et a réitéré son engagement pour la formation de plusieurs sociologues au service de la nation.

Assise AGOSSA