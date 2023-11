Mesure portant diminution de prix au profit du monde paysan: Le gouvernement soulage les peines des des producteurs de soja

Vues : 7

Les producteurs de soja peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Leurs divers désarrois viennent de prendre fin à travers trois importantes mesures prises ce jeudi 16 novembre 2023 par le gouvernement en leur faveur. Voici lesdites mesures : « Le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d’achat, de vente ; de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs ; l’exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou ; la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de lieu de 140FCFA au titre de la campagne écoulée ». Des mesures, qui sas doute, devraient réjouir abondamment depuis hier l’ensemble des acteurs de la filière soja, notamment les producteurs dont la colère s’est intensifiée face aux mesures antérieures jugées « drastiques » par bon nombre d’entre eux. Des mesures qui n’ont pas manqué de susciter non plus des indignations dans le monde politique. Le gouvernement vient, dans tous les cas, de corriger le tir, au grand bonheur des producteurs de soja et à tous les acteurs de la filière, à qui, il souhaite, à travers le communiqué, ci-après une bonne campagne de 2023-2024 de commercialisation du soja grain.