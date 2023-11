Gestion numérique du fret routier: Une plateforme digitale installée pour professionnaliser le métier de transporteur

Vues : 5

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la professionnalisation du métier de transporteur au Bénin, le gouvernement a mis en place une plateforme digitale dédiée à la gestion numérique du fret routier. Il s’agit du ‘’Système Électronique de Gestion du Fret Routier du Bénin (SYGFR-Bénin)’’. Le premier module intitulé “Gestion de l’offre de transport” de cette plateformea été lancé le mardi 14 novembre 2023, à la Salle de Conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Cette nouvelle solution digitaleapporte de la visibilité et de la transparence dans la gestion quotidienne des registres des transporteurs et des autres acteurs de la chaîne logistique du transport routier. Il permet aux différentes structures impliquées dans la chaîne logistique de transport de disposer d’une interface de suivi en temps réel de l’évolution de toutes les activités de transport routier, spécifiquement de marchandises.



Que disent-ils :A en croirele Directeur Général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), Richard Dada, la gestion efficace du fret routier a toujours été une préoccupation du Gouvernement du Benin. C’est d’ailleurs pour cela, poursuit-il, qu’un registre numérique des transporteurs professionnels a été mis en placeau niveau de l’Anatt depuis janvier 2021. Selon le Directeur des Transports Terrestre et Aérien, Jaques Ayadji, le lancement de cette plateforme participe de l’organisation du transport. « Aucun secteur ne peut se développer sans une bonne organisation. C’est un pas qui est fait. Il nous faut réfléchir ensemble pour continuer à relever les défis », a-t-il indiqué. Pour sa part, le représentant de l’Ambassade de Belgique au Bénin, Martin Doroover, a souligné que cette plateforme digitaleapportera un nouveau dynamisme dans l’acheminement des marchandises débarquées au Port Autonome de Cotonou jusqu’à leur destination finale et contribuera, in fine, à la compétitivité du Port. Ce qui réjouit les vrais bénéficiaires de cette plateforme digitale. Pour le représentant du Collectif des confédérations des transporteurs de marchandises du Bénin, AlihassanBaboni, leur secteur d’activité est confronté à de maintes difficultés et cette plateforme est la bienvenue parce qu’elle permettra aux transporteurs de se formaliser. « Nous avons été associés à la réalisation de cet outil et avons participé à des formations quant à l’utilisation et l’appropriation des fonctionnalités de cette solution où nous avons fait des observations pertinentes », a-t-il précisé.



Entre les lignes : La nouvelle plateforme digitale comprend plusieursmodules. Il s’agit entre autres de la gestion de l’offre du transport, c’est-à-dire l’enrôlement au registre, la délivrance des autorisations de transport et de carte de transport, la mise à jour de la base de données des conducteurs professionnels ;la gestion de l’offre du fret en vue de la délivrance électronique de la lettre de voiture après paiement en ligne et la gestion des statistiques et tableaux de bord en vue de la collecte et de l’analyse en temps réel des données pour la prise de décision (outil BI).



