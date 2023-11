Forum sur l’employabilité et l’insertion professionnelle: L’UNSTIM renforce la  formation professionnelle de ses étudiants

Vues : 29

L’université signe un accord de partenariat avec l’ANPE

Qu’est-ce qui est important : Le Recteur de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM), Professeur Joachim Gbenou a procédé, le jeudi 16 novembre 2023 à l’INSTI de Lokossa, à l’ouverture du forum de l’UNSTIM sur l’employabilité et l’insertion professionnelle. Ce forum intervient à l’occasion de la rentrée solennelle de l’UNSTIM et est soutenu par l’ambassade de France et plusieurs organisations professionnelles. L’objectif est de relever les défis de la professionnalisation de la formation en renforçant les relations que les entités de l’UNSTIM développent avec les professionnels des secteurs économiques en lien avec les offres de formations.

Entre les lignes : Durant deux jours, du 15 au 16 novembre, cette activité a été marquée par des échanges et l’adoption de la charte de stage, des signatures d’accord de partenariats avec le monde professionnel et des échanges sur les modalités de renforcement des liens entre les entités et les partenaires des secteurs socio-économiques en relation avec les métiers et les formations de I’UNSTIM. Selon le vice-recteur chargé des affaires académiques, Edmond Codjo Adjovi, coordonnateur du forum, depuis 2016, des réformes ont été engagées par le gouvernement pour rehausser la qualité des formations en vue de relever les défis liés au manque de ressources humaines de qualité dans les secteurs socio-économiques. C’est dans ce contexte que le conseil rectoral de L’UNSTIM a décidé de marquer la rentrée académique par le forum de l’UNSTIM sur l’employabilité. Le forum s’est tenu en présence d’une délégation de l’ambassade de France au Bénin, du Conseil national du patronat, du DG Anpe, Urbain Amegbedji et des chefs d’entreprise.

Que disent les acteurs : Représentant la délégation de l’ambassade de France, Guillaume Ba s’est réjoui de l’initiative. Pour lui, la simple évocation de ce sujet sur l’employabilité et l’insertion professionnelle, fait écho avec les priorités qui sont accordées à ce secteur par les gouvernements du Bénin et de la France. Il a saisi l’occasion pour réitérer leur soutien l’UNSTIM dans le cadre cette initiative avant de rappeler qu’un accord intergouvernemental a été signé sur le développement et l’appui à la formation professionnelle lors de la visite du président Macron. Ceci avec un volet sur l’Enseignement supérieur élargi sur d’autres secteurs éducatifs. « Nous avons de l’ambition pour cette université. C’est pourquoi nous prenons de l’audace », a déclaré le recteur de l’UNSTIM, Joachim Gbenou. Car il ne sert à rien, selon ses dires, d’étudier et de se retrouver à la maison sous la charge des parents ou d’attendre obligatoirement l’Etat pour se faire employer. « Troussez vos manches et vos pantalons. Vous devez mettre du génie. Ayez du courage, de l’audace, entreprenez, fouillez etc. C’est seulement en cela que réellement que vous pouvez vous dire que vous avez fini. Si vous ne proposez rien de concret, il sera difficile pour les entreprises de vous accepter », a-t-il dit aux étudiants. Il en a profité pour rassurer les chefs d’entreprises. « L’UNSTIM forme des étudiants pour être à votre disposition. Ce sont des jeunes talentueux. Confiez-les les tâches les plus ardues et vous ne serez pas déçus », a rassuré le recteur Joachim Gbenou.

Vue partielle des étudiants participants à ce forum

Encadré :

Signature de partenariat ANPE et l’UNSTIM

Cette activité de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM), a reçu le soutien de l’ANPE, service public d’emploi au Benin. Il y a eu plusieurs d’autres accords de partenariat signés entre l’UNSTIM et de partenaires dont le Conseil national du patronat etc. Cette initiative est l’œuvre du conseil rectoral de l’UNSTIM qui entend aguerrir les étudiants en fin de formation et ceux en cours de cursus afin qu’ils puissent s’insérer facilement sur le marché du travail. Dans son intervention, le DG ANPE, Urbain Amegbedji a invité les étudiants à développer des capacités pour être en mesure de matcher avec les besoins du marché du travail. L’enjeu global du marché de l’emploi au Bénin est que sur 100 travailleurs, 20 sont des salariés et 80 sont des auto-employeurs. « Lorsque l’on va sur un marché où sur 100 travailleurs, 80 sont des auto-employeurs, est-il possible que l’on n’ait aucune notion sur l’entrepreneuriat ? Ce n’est pas possible parce que le marché est essentiellement tourné vers l’auto-emploi. Voilà pourquoi, nous disons que, quel que soit l’enseignement reçu dans les universités, quelques notions doivent être données aux apprenants sur l’entrepreneuriat », a-t-il exhorté. Pour sa part, le représentant du Conseil national du patronat a exprimé, au nom de leur président Eutache Kotigan, sa satisfaction de collaborer avec l’UNSTIM. Par cette même occasion, il a sensibilisé les étudiants de se prendre au sérieux dès qu’on les envoie dans les entreprises pour les stages.

Alban TCHALLA