Contrôle de l’action gouvernementale à l’Assemblée nationale: Les députés éclairés sur le projet de construction du palais impérial à Nikki  d’un cout de plus de 5 milliards FCFA

Vues : 8

Yvon Détchenou, ministre chargé des relations avec les institutions

De quoi il est question : Les députés étaient en plénière le jeudi 16 novembre pour écouter les réponses que le gouvernement apporte à leurs questions. Pour ce qui est de la question relative à la construction d’un palais impérial à Nikki, c’est le ministre Yvon Détchenou chargé des relations avec les institutions, qui a apporté des explications claires et précises du gouvernement à la représentation nationale. Ces réponses suivies de débat ont permis aux députés d’avoir une idée claire du coût du projet, des sources de financement, du délai d’exécution et des différentes infrastructures qui seront érigées dans ce domaine de 20 hectares ainsi que la manière dont le joyau sera entretenu.

Entre les lignes : En effet, le projet de construction d’un palais impérial à Nikki s’inscrit, selon le ministre, dans le programme de conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, de maîtrise et de réappropriation du narrative sur le Bénin et par conséquent le développement touristique. « Ce projet vient substituer le palais royal actuel qui parait trop petit pour accueillir dans les conditions décentes les festivités de la Gaani. Il permet de révéler au monde la Gaani dont l’origine remonte à plus de 8 siècles. Le projet est conduit dans une approche inclusive avec un comité de contact », a fait savoir le ministre Yvon Détchenou. Le coût global est de 5. 354. 762. 857 FCFA et est entièrement pris en charge dans le budget national. S’agissant du délai d’exécution, il est de 16 mois à savoir du 10 mars 2023 au 9 juillet 2024. Notons que pour les différentes infrastructures, il est prévu un espace de 5 hectares qui va recevoir l’érection d’un certain nombre d’infrastructures et un autre de 15 hectares qui va abriter une plantation forestière. Sur ce périmètre de 5 hectares est érigé en 4 zones à savoir une zone de résidence et de rituel ; de réception, d’audience et de culte ; de rituel et de festivité et un espace secondaire. Et sur les 15 autres hectares, il est prévu une plantation d’essences forestières qui vont apporter une certaine végétation dans la zone. Entre autres, les tecks, anacardiers, karité.

Par ailleurs : L’entretien du joyau, suivant les propos du ministre, sera bientôt déterminé. « Actuellement, les études sont en cours pour déterminer le mode de gouvernance et le modèle économique qui seront mis en place. Ce dernier fera l’objet d’une discussion avec le Conseil communal. Le lancement de la procédure pour le recrutement du consultant a eu lieu au cours du mois d’août 2023 et est en cours d’être bouclé », précise-t-il.

Alban TCHALLA