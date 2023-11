Session annuelle du Conseil d’Administration du PAM: Le Bénin honoré à Rome pour ses prouesses dans les cantines scolaires

Vues : 1

Le Bénin participe encore une fois à la session annuelle du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui se déroule à Rome en Italie du 13 au 17 novembre 2023.A cette occasion, le Représentant Résident du PAM au Bénin, Ali Ouatara va présenter le Plan Stratégique de Pays (PSP) du Bénin débutant en 2024, en vue de sa validation.Au cours de cette même session en 2022, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP)avait présenté les prouesses du Bénin dans le domaine de l’alimentation scolaire.Cette année, le ministre SalimaneKarimouapportera également sa contribution et surtout son soutien au Plan Stratégique de Pays qui sera présenté le 16 novembre 2023 en Italie à l’occasion de cette session du Conseil d’administration du PAM. Le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI), dans son volet cantines scolaires, vise essentiellement à faciliter l’accès et la rétention des enfants à l’école à travers l’approvisionnement et le fonctionnement de la cantine ; la mise en place d’activités multisectorielles à l’échelle des écoles (santé, hygiène, agriculture) et l’appui à des groupements de producteurs pour un approvisionnement local des cantines ; la mise en place des cadres de pilotage du PNASI et le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires. Il faut noter que pour cette rentrée scolaire 2023-2024, toutes les écoles à cantines ont démarré avec le service d’un repas chaud aux enfants conformément aux orientations gouvernementales.