Étude du projet de budget de l’État au parlement: Anselme Amoussou justifie le  boycott des syndicats

Vues : 2

La Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin et les autres centrales syndicales n’ont pas été au rendez-vous de la Commission budgétaire de l’Assemblée Nationale pour opiner sur le contenu du projet de budget de l’État notamment sur tous les aspects à fort impact social. Reçu sur Crystal-News, le Secrétaire Général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou a évoqué les raisons qui justifient cette abstinence des organisations syndicales au parlement le mardi 14 novembre 2023. A le croire, leur absence relève d’une situation imposée par la commission budgétaire de l’Assemblée Nationale cette année.Selon lui, l’invitation est parvenue à une seule centrale et ceci sans le projet de budget de l’État 2024, ce qui est inadmissible.« D’habitude quand nous recevons l’invitation, c’est avec le projet de budget qui suit. C’est cela qui nous permet de réunir les nôtres, les universitaires, les économistes pour dépouiller le budget. Et c’est avec cela que nous faisons nos observations que nous allons présenter aux députés à l’assemblée. Mais cette année, nous n’avions pas reçu le projet de budget et encore l’initiation a été envoyée à une seule organisation. Nous avons réclamé le projet de budget en vain et enfin de compte, on a compris qu’on sort du folklorisme habituel pour tomber dans quelque chose d’encore plus grave », a fait savoir Anselme Amoussou.

Etonné que le parlement oublie d’envoyer un document si important aux organisations syndicales, le SG de la CSA-Bénin pense que les relations entre partenairessont en train de « s’évanouir si c’était un acte posé sciemment ». A l’entendre, le travail qu’ils font nécessite beaucoup d’investissement de la part des membres de l’organisation afin de produire un bon travail que les députés apprécient d’ailleurs à chaque fois qu’ils passent à l’Assemblée. « Encore que quand nous nous déplaçons vers Porto-novo, on n’a pratiquement jamais senti qu’il y avait une prise en compte de nos propositions. Mais malgré cela, on se contente de notre activité espérant que ca changera bientôt », dit-il. Par ailleurs, Anselme Amoussoune croit pas que cette 9èmemandature soit capable de penser aux difficultés sociales du peuple. « Je n’ai pas ce sentiment que cette mandature soit vraiment au service du peuple. Je n’ai pas ce sentiment que les députés de l’opposition font les choses comme il faut malgré qu’ils soient là », déplore-t-il. D’ailleurs, indique t-il, « tout ce que nous obtenons en terme d’amélioration, c’est par le biais du chef de l’état ou des ministres de tutelle et non jamais par des députés ». Pour le SG de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou, c’est une « grande perte » pour eux de ne pas opiner sur le budget de l’Etat à l’Assemblée nationale. « Le reste, nous allons nous organiser autrement et avoir satisfaction des propositions que nous ferions », a-t-il martelé.

A. A