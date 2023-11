Elections générales de 2026: Nourou Dine Saka Saley invite les Démocrates à   plus de « réalisme »

Vues : 2

Nourou Dine Saka Saley

Membre fondateur du parti Les Démocrates, Nourou Dine Saka Saley se dit préoccuper par la non anticipation de son parti sur certains sujets liés aux élections générales de 2026. Car le parti fera face à un certain nombre de défis qui sont connus. Il l’a fait savoir au cours d’un entretien sur Bénin Reporter Monde. « Je constate qu’il y a beaucoup de mises en avant de personne alors que nous sommes le parti qui subit le plus les lois. Nous sommes le parti qui subit plus les décisions administratives », souligne-il, espérant que le parti sera beaucoup plus réaliste dans ce qui l’attend. « Que certains sujets soient anticipés plutôt que de se retrouver en deux ou trois mois pour parler de certaines choses qu’on aurait dû évacuer dès le début. On a eu le temps d’éprouver la politique au Bénin et de savoir par exemple que la question du quitus fiscal a été un problème. Le même problème sera encore présent », fait-il savoir. Nourou Dine Saka Saley s’interroge sur ce que son parti fait sur ces sujets. Car, dénonce-t-il, il y a une frange de la classe politique qui n’a jamais de problème. « Si nous sommes conscients de cela, pourquoi nous ne prenons pas le devant des choses. Le but du congrès a été de parler des élections générales de 2026, pourquoi ça n’a pas été abordé ? Il y a beaucoup d’autres décisions. La question du parrainage », se désole l’opposant. Par ailleurs, Nourou Dine Saka Saley dénonce la décision de la Cour constitutionnelle qui a autorisé les députés de la 9è législature, non encore été installés, à rendre leur démission. Cette décision, souligne-t-il, est la source du « chaos et de la cacophonie qui vont régner lors des parrainages en 2026. « Cette formalité sera un chaos parce que nous ne saurons pas des maires et des députés entrants ou sortants. Qui sont ceux qui auront la qualité de donner leur parrainage ? A défaut d’une révision de la constitution qui va enlever le parrainage ou d’une révision du code électoral qui va réaménager les dates des différents scrutins ou d’un revirement de jurisprudence, nous ne saurons pas les personnes qui sont habilitées », a-t-il laissé entendre.

Alban TCHALLA