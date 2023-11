Cadre de vie et de développement: José Tonato visite de grands chantiers en cours

Vues : 1

Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato a démarré le mardi 14 Novembre 2023 une tournée pour constater l’évolution des chantiers lancés par le Gouvernement. Pour le compte de cette première journée de sa tournée, il a visité le chantier du Marché de gros en cours d’exécution dans la commune d’Abomey Calavi. Suite à cette démarche effectuée pour mesurer l’évolution du chantier, le ministre constate avec satisfaction que les travaux de ce site sont évalués à plus de 80 %. Après le Marché de gros de Calavi, le Ministre Tonato a visité biens d’autres sites en construction. Il s’agit par exemple du chantier de construction de la cité administrative (Abomey-Calavi), le chantier des logements sociaux de Ouèdo, le pôle commercial du stade de l’amitié Gmk. Le site de la cité ministérielle, le chantier de la vice Présidence, de la cité de la défense, et celui du centre des affaires Maritimesont également reçu la visite du ministre et sa suite repartis satisfaits de la progression selon l’information rendue publique par le Gouvernement. Après Abomey- Calavi, le ministre s’est rendu à Porto-Novo le mercredi 15 novembre 2023, pour le même exercice.Il a débuté sa deuxième journée de tournée par le chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée Nationale. Un projet dont les gros œuvres pratiquement achevés, tout en béton, sont à un taux d’exécution de 90% avec un pourcentage moindre pour les bâtiments annexes qui vont être très vite réalisés. L’entreprise en charge des travaux de finition a 18 mois pour livrer le nouveau siège de l’Assemblée Nationale en avril 2025. La tournée du Ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT), José Didier TONATO dans la ville de Porto-Novo, s’est achevée par une descente sur le chantier des logements sociaux en construction à Ouando. Il s’agit du Programme des 20 000 logements sociaux porté par le Gouvernement du Bénin, dont Porto-Novo, pour une première phase, a bénéficié de 173 villas. Un lot confié à l’entreprise OFMAS et dont le taux d’exécution et d’aménagement est entre 50 et 60%. Le Ministre a pu visiter une villa témoin en cour de livraison. La commercialisation des logements sociaux est prévue pour être lancée à participer de Porto-Novo dès le premier trimestre 2024.