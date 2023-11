Abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels: La proposition de loi spéciale portant amnistie programmée à l’Assemblée

Vues : 1

(Voici les dossiers au menu de la session : les espoirs de Vlavonou dévoilés)

« D’ici la fin de la 9ème législature, nous serons fiers d’avoir élu à la tête du Parlement béninois un grand commis de l’Etat… », dixit son porte-parole Vitali Boton

Vitali Boton, porte-parole du président du parlement

L’une des propositions de loi qui suscite tant d’intérêts et de polémiques depuis quelques mois est programmée pour examen lors de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée nationale dont les travaux ont démarré, il y a peu. C’est l’une des grandes informations à retenir de la conférence de presse tenue ce mercredi au palais des gouverneurs à Porto-Novo par Vitali Boton, porte-parole du président du parlement. Initiée par les députés du parti Les Démocrates, elle est précisément intitulée : « Proposition de loi spéciale portant amnistie et / ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels ». Plusieurs autres propositions ou projets de loi, sont également au menu de cette session. Entre autres, « Projet de loi portant création des ordres nationaux du Bénin », « Projet de loi de règlement pour la gestion 2021 », « Projet de loi relatif à l’alimentation scolaire en République du Bénin », « Projet de loi relative au taux d’intérêt légal en République du Bénin », « Projet de loi modifiant la loi n° 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin », « Projet de loi portant modification de la loi n° 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest en République du Bénin », « Projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine »…..

La rencontre avec les médias organisée par le porte-parole du président Louis Vlavonou ce mercredi s’inscrit, en effet dans le cadre des rencontres périodiques consacrées au bilan des actions et activités du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et à sa vision sur des évènements qui font l’actualité. Ces échanges ont porté essentiellement sur la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2023 et les perspectives du président de l’Assemblée nationale. Selon Vitali M. Boton, « l’ambition du président de l’Assemblée nationale est de faire du parlement béninois une institution moderne au service du développement et de la démocratie ». Au sujet de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2023, il a expliqué que l’examen et l’adoption du projet de loi de finances, gestion 2024 occupera une part substantielle. Mais à propos de cette session, il a rassuré en s’appuyant sur les propos du président Louis Vlavonou que « toutes les dispositions prises pour un examen et une adoption, sans heurts, du projet de loi de finances pour la gestion 2024 ».

Vitali Boton a aussi insisté hier sur des actions et visions du Président de l’Assemblée nationale dont l’ambition de faire du Parlement béninois une institution moderne au service du développement et de la démocratie se matérialise déjà progressivement. « Je finirai en vous faisant le pari suivant : d’ici la fin de la neuvième législature, soit dans deux ans, nous tous ici réunis, chaque député pris individuellement, quel que soit son bord politique et même le commun des Béninois, témoignerons de notre fierté d’avoir élu à la tête du Parlement béninois un grand commis de l’Etat qui a donné le meilleur de lui-même pour le succès et le rayonnement de notre commune institution » a-t-il aussi laissé entendre.

Alban TCHALLA