Code de l’Administration Territoriale: L’ANCB et l’ARAD  s’engagent pour la réussite de la réforme 

De quoi s’agit-il : L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) a organisé en fin de semaine écoulée à Bohicon, la première session du Cadre de concertation avec l’Association Régionales et Départementales de communes (AR-AD). L’objectif, est d’échanger autour des difficultés nées de la mise en œuvre des changements induits par les innovations contenues dans le Code de l’Administration Territoriale en République du Bénin en vue d’identifier les sujets de plaidoyers à engager pour contribuer plus efficacement à la réussite de la réforme ; gage d’un développement équilibré des communes. Cette rencontre a été financée par la Coopération Suisse à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance et à l’Attractivité des territoires (AGORA). Etaient présents, les membres du Bureau national de l’ANCB, les présidents des AR-AD, les Maires, les Directeurs Exécutifs des Associations Régionales et Départementales de communes, les représentants des Organisations de la Société Civile, les membres de l’Unité de Gestion du programme AGORA des personnes ressources et les cadres de la Direction exécutive de l’ANCB.

Que disent-ils : A l’entame des travaux, le représentant de l’Unité de Gestion du programme AGORA, Bakary Traoré, a fait une brève présentation du programme. Un programme qui selon lui, intervient dans les 27 communes des départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga et vise le développement équilibré des différentes communes bénéficiaires. Pour la Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique chapitre Bénin (REFELA-Bénin) et Maire de Kétou, Lucie Sessinou, la rencontre est assez fructueuse et a permis de s’interroger sur l’état actuel de gouvernance des communes, sur les dysfonctionnements recensés afin de faire des propositions de solutions à ces difficultés. Après avoir rappelé l’importance du Cadre de concertation entre l’ANCB et les AR-AD dans l’efficacité des plaidoyers menés par la faîtière, le Maire de Parakou représentant le Président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo a invité les membres à poursuivre les efforts « Je suis particulièrement heureux des précieuses contributions de ce creuset à l‘efficacité du dispositif de plaidoyer mis en place par l’ANCB pour défendre les intérêts des communes et pour les appuyer dans l’amélioration continue de la gouvernance à la base. Mais tant qu’il reste à faire, rien n’est encore fait, dit-on. C’est pour cela que la présente session, qui se tient au lendemain du premier anniversaire de l’implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation me parait opportune », a indiqué Inoussa CHABI ZIME. Aussi, dit-il, la finalité de cette rencontre est d’élaborer une feuille de route et de formuler des recommandations pour la conduite de ces plaidoyers.

