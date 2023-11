Campagne cotonnière 2023-2024: 550 000 tonnes de coton visées, la production en chute libre

Vues : 16

Ce qu’il faut savoir :La campagne de commercialisation du coton graine pour le compte de l’année2023-2024 a été lancée,le vendredi 10 novembre 2023, dans la commune de Nikki, par le ministre de l’agriculture, Gaston Dossouhoui.Pour cette campagne, les acteurs envisagent une production de 550 000 tonnes de coton graine contre 705.000 tonnes pour la campagne écoulée, soit une baisse drastique de 155 000 tonnes. S’agissant des raisons de cette baisse, les acteurs ont pointé du doigt l’invasion des champs par des insectes ravageurs, les problèmes climatiques, la non maîtrise du nouvel engrais SSP par les cotonculteurs. Mais la cause majeure évoquée a étéla faible implication cette année de certains cotonculteurs qui ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement sur la gestion de la filière au Bénin. Acteur de premier plan de la production de l’or blanc au Bénin, ils sont allés jusqu’à menacer de boycotter la production cotonnière. Malgré ces crises qui affaiblissent le secteur et ce faible rendement, le ministre Gaston Dossouhoui, a dans son intervention, lors de la cérémonie de lancement de la campagne, rassuré que le secteur reste dynamique.

L’évolution de la production cotonnière ces cinq dernières années au Bénin :La campagne cotonnière 2023-2024 n’a pas répondu aux attentes, avec cette production en baisse. Il a été constaté une chute considérable avec un rendement de 550000 tonnes contre 705 000 tonnes enregistrée en 2022-2023. En effet, cette scène de régression a commencé depuis l’année dernière où le Bénin a connu sa première baisse de rendement après 4 années de croissance consécutive. Lors de la campagne 2022-2023, le gouvernement avait annoncé une production de 705.000 tonnes comparativement basse à celle enregistrée en 2021-2022.En ce temps, les acteurs, ont expliqué cette baisse par des perturbations pluviométriques enregistrées au cours du mois de juillet 2022.Pour la campagne 2021-2022, les prévisions étaient estimées à plus de 766.000 tonnes contre 730 000 tonnes enregistrées en 2020/2021, soit une amélioration 36 000 tonnes. Aussi, la campagne 2020-2021 a porté ses fruits avec une prévision de 765 mille tonnes de coton contre une production record de 714 713 tonnes de coton graine au titre de la campagne 2019-2020, soit une amélioration de près de 50 000 tonnes. Lors de la campagne 2018 – 2019, le Bénin a été 1er producteur en Afrique avec un rendement de 678.000 tonnes contre 597.373 tonnes lors de la campagne 2017 – 2018. Le Bénin avait promis tabler sur une production d’un million de tonnes en 2024. Ce qui devrait lui permettre de tenir à distance ses rivaux dans la course au volume de production pour continuer à trôner sur le fauteuil de premier producteur du continent africain qu’il occupe depuis 2018.

Par ailleurs :Le Bénin voulait tabler sur une production d’un million de tonnes de coton en 2024 afin de tenir à distance ses rivaux dans la course au volume de production pour continuer à trôner sur le fauteuil de premier producteur du continent africain qu’il occupe depuis 2018. Mais ce rêve relève désormais de l’utopie. Pour rappel, le coton représente environ 40% des sources de revenus extérieures du Bénin, 12 à 13% du PIB, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d’un tiers de la population selon des données officielles.

A. A