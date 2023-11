Bilan 2023 de l’équipe décanale de la Fashs/Uac: Monique Ouassa Kouaro expose des résultats satisfaisants et de bonnes perspectives

Vues : 4

La Fashs ambitionne être au rang des institutions de formations sociales les plus cotées

De nouveaux engagements pris sur la base de la participation de tous les acteurs

Un an après la 1ère Assemblée générale bilan de son équipe à la tête du décanat de la Fashs, le Professeur Monique Ouassa Kouaro a convoqué tous les acteurs de sa faculté à une 2è Assemblée générale, qui s’est tenue le vendredi 10 novembre 2023 à l’Uac. Elle a été consacrée à la présentation du bilan gestion 2023, des points à améliorer et leçons à tirer ainsi que des perspectives à projeter pour l’année prochaine.

Le présidium de l’AG dirigé par le Prof. Monique Kouaro

Ce que vous devrez savoir : Enseignants-chercheurs, responsables syndicaux, personnel administratif, technique et de service et étudiants de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) étaient tous réunis dans l’amphithéâtre de l’ex-Flashs pour apprécier le bilan de la gestion 2023 de l’équipe décanale qui coordonne également cette même faculté d’Adjarra. Cette équipe est dirigée par le Professeur Monique Ouassa Kouaro et a été mise en place à la faveur du décret n° 2021-519 pris en conseil des ministres du 13 octobre 2021. A ses côtés, officient les Vice-Doyens, Professeur Charles Lambert Babadjidé de l’Uac et le Professeur Joseph Nékoua Pomidiri Sahgui du centre universitaire d’Adjarra. Le Docteur Friard Houndji et Solange Hazoumè s’occupent du Secrétariat Général de l’Entité (SGE) et Aurel Bognanho et Boris Fassinou tiennent la comptabilité.

Entre les lignes : En effet, les travaux de cette Assemblée générale bilan se sont bien déroulés dans une atmosphère ambiante à la satisfaction de tous les participants. Dans son allocution d’ouverture, le Doyen Monique Ouassa Kouaro a adressé ses reconnaissances au recteur, Professeur Félicien Avlessi, à la ministre Eléonore Yayi et au président Patrice Talon pour cette lourde responsabilité à elle confiée. Grâce à l’implication de tous les acteurs, des probants résultats obtenus. Elle a remercié tous ses collaborateurs pour leur disponibilité, leur désir d’aller de l’avant et surtout de n’avoir pas paniqué devant ces immenses défis qui se sont imposées à eux. « Nous avons construit sans relâche de nouveaux savoirs dans nos amphis. Nous avons forgé l’esprit critique et le sens de l’engagement social en nos apprenants », s’est-elle réjouie. Pour conserver ces acquis, elle en appelle à plus d’engagement. « Restons donc engagés et mobilisés à la tâche afin que la dernière année de notre mandature nous permette d’inscrire notre Faculté au rang des institutions de formations sociales les plus cotées de nous sous-région », a exhorté le Doyen Monique Kouaro. Par la suite, le bilan présenté par le Professeur Charles Lambert Babadjidé a été suivi de débats, afin que les nouveaux chantiers puissent être amorcés facilement. Ce bilan concerne la gestion des affaires administratives, académiques et financières. Il y a lieu de retenir que les examens de semestres pairs et impairs se sont bien déroulés. La faculté délivre à temps les diplômes et attestations aux étudiants, des activités scientifiques comme les colloques, les JPO et autres se sont tenues pour la visibilité de la Fashs. La faculté entretient de bonnes relations avec ses partenaires ainsi que les nouveaux tels que Plan International Bénin, l’Institut des artisans de justice et de paix de Cotonou etc. Les courriers administratifs sont bien gérés. En ce qui concerne les affaires financières, la faculté éprouve des difficultés pour équiper les amphis de haut-parleurs, de climatisation et d’autres équipements lors des TP et TD. Tout cela a été mis en perspectives par le décanat et il est également prévue une bibliothèque de la Fashs pour renouveler celle disponible.

Par ailleurs : Le personnel syndical représenté par Dr Gabin Tchaou a félicité les efforts fournis jusque-là pour la bonne marche des activités avant d’inviter le décanat à ne plus se limiter aux comptables, si ces derniers constitueront un obstacle à la réalisation de leurs projets. Car, c’est au décanat que revient le bilan et non aux comptables quand ces derniers justifient la non disponibilité de fonds pour des achats de matériels de travail. A leur tour, le représentant du personnel administratif, Chantal Dossou et le président BUE/Fashs, Ken Audenel Koutchakpo ont exposé des doléances. Mais, ils ont été rassurés par le Doyen Monique Ouassa Kouaro, qui a promis de faire plus d’efforts et de prendre en compte aussi leurs doléances. Car, dit-elle, les résultats obtenus sont la résultante des efforts de tous les acteurs.

Alban TCHALLA