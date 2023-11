Président du parti d’opposition “Les Démocrates”: Yayi s’indigne contre le cadre institutionnel des élections prochaines de 2026

Vues : 14

(« Après 2016, le Bénin n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives »)

Le cadre institutionnel en place pouvant conduire à l’organisation des prochaines élections générales de 2026 n’est pas inclusif, selon Boni Yayi, du fait de l’absence des représentants de l’opposition. Et pour cela, l’ancien président, Boni Yayi, désormais président du parti d’opposition, Les Démocrates interpelle la communauté internationale à diligenter une mission dans le pays. Dans une publication sur sa page Facebook, Boni Yayi dit avoir informé cette communauté internationale que ce cadre n’est pas inclusif. « En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, Président du parti d’opposition, Les Démocrates, je viens d’adresser une requête à l’Union Africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et aux autres partenaires de la communauté internationale les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026 », a-t-il écrit. A l’en croire, ces missions viendront en aide pour accompagner les efforts afin que le Bénin organise enfin des scrutins transparents et pacifiques. Car, déplore-t-il, « le Bénin, après 2016, n’a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques ». Le président du parti Les Démocrates dit qu’il n’est candidat à rien. « Je suis citoyen béninois attaché à la paix et au vivre ensemble dans mon pays. Ce vivre ensemble implique aussi la libération des détenus politiques et le retour dans leur mère patrie, des exilés politiques et d’opinion », indique-t-il. Il évoque dans ce même message que c’est le peuple béninois qui appelle de tous ses vœux « la tenue d’une concertation nationale pour mieux préparer et réussir ces élections générales consensuelles ». Il faut préciser que depuis sa désignation à la tête du parti Les Démocrates le 15 octobre 2023 à Parakou, Boni Yayi a entamé une démarche, selon ses dires, à pacifier l’atmosphère politique actuelle avec la libération des leaders de l’opposition en prison. Le samedi 04 novembre dernier à Dassa-Zoumè, il a confié au Roi Djagou Afoman Agbakotan II, la mission de travailler pour les élections apaisées en 2026. A cette même occasion, il a fait comprendre qu’au moment où il dirigeait le pays, il écoutait les recommandations de son prédécesseur, Nicéphore Soglo en rassemblant, après ses prises de décisions, ses ministres pour intégrer les suggestions de Soglo.

Alban TCHALLA