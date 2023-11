Valorisation du potentiel créatif de l’Afrique: La 6eme édition du S.A.U officiellement lancée à Cotonou

Vues : 3

La 6eme édition du Salon Afrique Unie a été officiellement lancée ce jeudi 09 novembre 2023, au palais des congrès de Cotonou. Cette rencontre qui se veut être le miroir des talents du continent, dans les domaines artistiques et de l’innovation, a réuni les acteurs clés du monde artistiques, technologiques et de l’écosystème entrepreneurial venus de l’Europe, de l’Afrique et des Caraïbes.

De quoi s’agit-il :Prévue pour se dérouler du 09 au 11 novembre 2023, la 6eme édition du salon Afrique Unie est organisée autour du thème : Economie créative et technologies immersives : Quels enjeux pour l’Afrique ? Plateforme d’échange entre l’Afrique, les Caraïbes et les afro-descendants, cet événement ambitionne de proposer une alternative économique pour un développement maîtrisé du continent africain. Créé en 2009, le Salon Afrique Unie a pour vocation de fédérer les pays africains, les Caraïbes et leurs diasporas dans le but de mettre un point d’honneur à promouvoir le riche potentiel créatif de l’Afrique et desafro-descendants.Pour une économie durable, le S.A.U s’appuie sur les entreprises culturelles, innovations et technologies numériques. Cette année, le salon s’enrichit d’un pôle entrepreneuriat pourdynamiser les opportunités de business. C’est pourquoi, après cinq éditions en France, les organisateurs du S.A.U ont porté leur choix sur le Bénin, pays en pleine expansion, pour accueillir pour la première fois en Afrique cet évènement dans le but de mettre en avant le rayonnement et le dynamisme des acteurs qui contribuent au développement du pays et de l’Afrique en général.

Que disent-ils :A l’entame de la cérémonie de lancement, la Directrice des opérations de l’APIEX et chargée de mission du Président de la République à l’industrie, Noelle Sadeler a justifié le choix porté sur le Bénin pour accueillir l’évènement en mettant en lumière ses atouts. Selon elle, le Bénin connait une sorte de révolution industrielle depuis 2016, ce qui incite les investissements étrangers à s’installer dans le pays.« Nous sommes un pays qui arrive à agréger ses atouts pour mieux se révéler sur la chaine internationale…Nous croyons fermement en cette Afrique Unie », a-t-elle laissé entendre. Des prouesses du Bénin qui ont été accentuées par le premier adjoint au maire de Cotonou, RandysAhoundjinou. Selon l’autorité communale, l’organisation du S.A.U au Bénin est un témoignage de la richesse et de la diversité qui caractérise le continent. Pour lui, le choix du Bénin s’inscrit dans le PAG du président Patrice Talon, pour la création d’emplois, la mise en valeur du potentiel culturel et touristiques du pays, le développement des infrastructures, l’accès à l’eau et l’énergie. A l’entendre, cet évènement vise à cocréer les connaissances pratiques entre les entrepreneurs, renforcer les partenariats publics et privés pour valoriser les talents créatifs. « La ville de Cotonou est un carrefour d’échange international. Le Salon offre une opportunité unique de faire connaitre nos atouts de l’Afrique en général et de nos pays en particulier », dit-il. Partenaire de ce salon, la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), n’est pas restée en marge de la cérémonie d’ouverture. Selon la Directrice des opérations de l’institution consulaire, Joëlle Videhounou, l’organisation du S.A.U est une fierté nationale. A l’entendre, le thème choisi pour cette édition rime avec la vision de la CCI Bénin. A juste titre, dit-elle « les industries créatives ont été un levier majeur pour la transformation numérique mondiale ».

Honorée de participer à cet évènement, la CCI Bénin, selon la Directrice des opérations, Joëlle Videhounou, travaille à « offrir une tribune d’information au secteur privé et œuvre à favoriser toute initiative à l’instar de ce salon qui contribue au rayonnement du monde des affaires ». Procédant au lancement officiel, la promotrice du Salon Afrique Unie, Urmine Gounongbé, a rappelé la genèse de l’initiative et expliqué le choix porté sur le Bénin. Selon elle, le projet est devenu une plateforme de valorisation des talents des acteurs de la diaspora et africains dans leurs activités culturelles, sociales et économiques. « Le Bénin depuis quelques années, est en pleine mutation. Notre vocation en tant que afro-descendant africains est d’accompagner ce processus pour l’unité et le développement de l’Afrique », a-t-elle indiqué.

Entre les lignes : Plusieurs panels de discussion sont prévus pendant ces 03 jours de manifestation. Les thématiques des conférences sont concentrées sur les technologies immersives, économies et industries créatives, santé et innovations, changements climatiques, agroalimentaire et agri business, etc.

A. A