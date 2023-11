Réponse du gouvernement sur la nomination d’un rwandais à la tête de l’ANIP: « Le gouvernement a fait l’option de nous distraire », dénonce Éric Houndété

Vues : 8

A la suite des réponses apportées par le gouvernement sur la nomination du rwandais Pascal Nyamulinda à la tête de l’ANIP, le premier vice-président du parti Les Démocrates, Éric Houndété a réagi. « Plutôt que de répondre à la question, le gouvernement a fait l’option de nous distraire en nous envoyant dans l’histoire de Félix Houphouët-Boigny. Fais l’option de dribbler le parlement, ce n’est pas une bonne chose », s’est-il indigné. Il s’est demandé s’il y avait un appel à candidature et si on pouvait lui donner copie de cet appel à candidature. Des questions, argument-il, très simples à répondre par ‘’Oui ou Non’’, auxquelles, il n’a pas trouvé satisfaction. Pour lui, sa question consiste à rassurer les béninois. « Ma question consiste à rassurer les béninois. Le contrôle de l’action gouvernementale, c’est mon devoir. On demande les ressources publiques à utiliser pour pouvoir faire l’action. On a posé des questions simples. Ce gouvernement fait l’option de l’obscurantisme sur les questions importantes et délicates », a-t-il dénoncé. Éric Houndété veut savoir ce qui justifie concrètement le choix du Rwandais et non d’un Français ou d’un américain. « Celui qui a géré l’état civil au Rwanda ou en Allemagne et qui l’a bien fait, l’autre qui a géré aux Etats-Unis et qui l’a si bien fait, pourquoi vous n’êtes pas allé chercher celui-là ? », s’interroge l’opposant avant de déplorer qu’« on a confronté le CV du rwandais dont on est absolument sûr avec des CV des béninois dont ils savent qu’ils n’ont jamais dirigé l’état civil ». Dans ce cas, il se demande ce qu’on recherche comme résultat.

Alban TCHALLA