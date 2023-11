Nomination de Pascal Nyamulinda à la tête de l’ANIP: Des députés de la mouvance recadrent Eric Houndété

Vues : 2

Suite à la question adressée par les députés au sujet de la nomination de Pascal Nyamulinda à la tête de l’ANIP, le gouvernement a fourni des réponses à la représentation nationale le jeudi 09 novembre 2023. Au cours des débats, Nicaise Fagnon, député du groupe parlementaire UP le Renouveau et Assan Seibou, Président du Groupe Parlementaire Bloc Républicain ont réagi à l’opposition d’Eric Houndété d’accepter les raisons du gouvernement.

FAGNON Kotchami Nicaise

Nicaise Fagnon, député du groupe parlementaire UP le Renouveau

« Franchement le président a bien fait et ne compromettons pas la chance à nos frères »

« Nous avons un régime de type présidentiel et ces des prérogatives du gouvernement portées par son chef à travers l’article 55 de la constitution de délibérer sur les questions générales liées à la politique de l’Etat à travers les lois et les textes réglementaires dont le décret. Je me sens mieux à l’aise parce que je connais le président de l’Anip. C’est mon ancien collègue. J’ai eu l’occasion à travers l’Ancb d’aller au Rwanda. D’abord, il a été officier d’état civil et je perle en tant qu’officier d’état civil. Il faut éviter que notre parlement soit la tribune pour la xénophobie. Franchement le président a bien fait et ne compromettons pas la chance à nos frères de pouvoir se faire promouvoir à l’étranger. Le Bénin a signé un accord de coopération bilatérale. Le Rwanda a ouvert ses frontières. Le Bénin a ouvert ses frontières. Ça veut dire qu’il y a le principe de réciprocité. Il y a des accords de Lagos qui datent de 80, qui veulent qu’il y ait la coopération Sud-Sud. Il y a la charte de l’Union africaine. Je me réjouis parce que quand on était au Cos-lépi, c’est la même voix qui a contesté Cos-lépi. Il ne sera jamais satisfait mon collègue là ».

Assan Seibou, Président du Groupe Parlementaire Bloc Républicain

« Le Rwandais qu’on a amené en dehors des compétences techniques, il remplit le critère politique numéro 1 »

Tout a été bien. Même pour les réactions, ce sont des exemples illustratifs qui ont servi des réactions parce que les principes étaient clairs et les réponses étaient nettes. Si on avait nommé un béninois, on ne serait pas assis ici. Ce n’est que de la xénophobie. C’est très grave et c’est mauvais et c’est dangereux. Le Bénin est un pays qu’on a reconnu en Afrique de l’Ouest comme un pays de formation d’intellectuel. Dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest, ce sont les béninois qui ont pour la plupart formé des cadres. Aujourd’hui, pour un problème technique, on amène un technicien et ça dévient une question de xénophobie. Mais, vous nous mettez en danger. Il faut arrêter ça. Même au Rwanda, il y a des béninois qui travaillent. La vérité de tout ce jeu-là aussi, c’est que l’Anip a été créée pour régler des problèmes. Certes, il y a eu beaucoup de progrès. Si le président n’avait pas envoyé quelqu’un d’autre de l’étranger, je vais dire que le président veut qu’on reprenne les mêmes crises. Le Rwandais qu’on a amené en dehors des compétences techniques, il remplit le critère politique numéro 1. C’est-à-dire, être neutre. On avait accusé Gougbédji d’être UP. Au moins là, nous aurons un travailleur qui sera neutre ».