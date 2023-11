Les trois ministres en charge de l’éduction face aux médias: Des  chiffres et faits qui démontrent la bonne santé de l’école béninoise

Vues : 1

Près de 45 jours après le démarrage de la nouvelle année scolaire 2023-2024, les trois ministres en charge de l’éduction, à savoir SalimaneKarimou de la maternelle et du primaire, Yves KouaroChabi du secondaire, de la formation technique et professionnelle, Eléonore LadékanYayi du supérieur étaient face aux hommes des médias mercredi dernier pour un premier point. Selon le ministre Karimou, toutes les dispositions ont été prises pour que la nouvelle rentrée scolaire s’effectue réellement le 18 septembre 2023. Il dit en avoir fait « l’heureux constat » tant au niveau du matériel à déployer que du personnel enseignant. Le secteur de l’éduction étant dynamique, il y a eu quelques difficultés enregistrées, notamment des inondations et la question sécuritaire dans certaines régions du nord Bénin. A le croire, sur les 12 écoles primaires fermées au fort des attaques terroristes, 03 ont pu rouvrir leur porte à la dernière rentrée scolaire. Le ministre SalimaneKarimou se réjouit surtout d’un fait majeur. Désormais, à le croire, chaque classe ason enseignant dans tout le Bénin. Ils sont au total 37700 enseignants de la maternelle et du primaire qui ont été déployés dans tout le Bénin à la date d’aujourd’hui, au point même qu’un surplus de 40 enseignants a été noté par rapport aux besoins actuels. « Le problème de déficit d’enseignants que nous trainions dans le passé est totalement fini » s’est-il réjoui. Dans le lot, il y a un nombre non négligeable d’AME (Aspirants aux Métiers d’enseignants). Une nouvelle option que l’Etat expérimente depuis 2019, avec la possibilité pour ces AME de devenir, après évaluation, des agents contractuels de droit public de l’Etat. «Nous prônons aujourd’hui la professionnalisation du métier de l’enseignant » clame SalimaneKarimou.

Au niveau du secondaire, de la formation technique et professionnelle, c’est le même constat. Selon le ministre en charge de ce département, Yves KouaroChabi, près de 16000 AME ont été déployés pour le compte de l’année scolaire 2023-2024 dans tous les collèges et lycées publics du Bénin. 2964 sont actuellement dans la base de données dans l’attente du prochain déploiement. Il a aussi tenu à préciser que s’il a été question de faire recours, il y a peu, à des enseignants à la retraite dans certaines régions du Bénin, c’est parce qu’il y a très peu de postulants pour les matières qu’ils enseignent dans ladite base de données. « C’est une mesure conjoncturelle contre la pénurie d’enseignants » a expliqué Yves Kouaro Chabi. « Nous suivons la gestion et l’utilisation des AME de façon très rationnelle au niveau des établissements » a-t-il rassuré. Selon lui, la couverture globale actuelle de l’enseignant dans tout le Bénin pour le compte du secondaire, de la formation technique et professionnelle est de 91, 52%. Un taux appelé à s’améliorer encore avec de nouveaux déploiements en vue, aux dire de l’autorité ministérielle.

Christian TCHANOU