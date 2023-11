Sommet Arabie Saoudite – Afrique: Patrice Talon annoncé à Riyad le vendredi 10 novembre

Vues : 15

Le Premier Sommet Arabie Saoudite – Afrique, qui aura lieu le vendredi 10 novembre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite, accueille le président Patrice Talon aux côtés de ses homologues africains. Il a été invité par Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, Gardien des deux Saintes Mosquées et Roi d’Arabie Saoudite. Cette rencontre a pour objectif de favoriser le développement de la coopération politique et économique entre le Royaume d’Arabie Saoudite et les pays africains. Au cours du sommet, le Royaume d’Arabie Saoudite compte explorer avec ses partenaires africains des solutions aux problèmes sécuritaires auxquels doivent faire face les deux régions. Aussi, le Bénin procédera à la signature de plusieurs accords de coopération avec l’Arabie Saoudite notamment des accords sur le financement du projet de construction d’un Lycée scientifique à Porto-Novo et de la construction d’une École Normale Supérieure pour la formation des Instituteurs à Parakou. Pendant son séjour, le président Patrice Talon aura des rencontres avec un certain nombre de personnalités gouvernementales et issues de l’univers des affaires afin de promouvoir la destination Bénin.

Il convient de noter que la coopération entre le Bénin et l’Arabie Saoudite remonte à plus de quatre décennies.