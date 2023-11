Diplomatie: Le Sommet Arabie Saoudite – Afrique annulé

Vues : 81

Annoncé à Riyad, en Arabie Saoudite ce vendredi 10 novembre 2023, le président Patrice Talon ne pourra plus participer au Premier Sommet Arabie Saoudite – Afrique. A la veille de la rencontre, le pays hôte a décidé de reporter l’évènement en raison de la situation à Gaza en Palestine. Selon le communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères consulté par le média “Le360”, cette décision «intervient après coordination avec le secrétariat de la Ligue des Etats arabes et la Commission de l’Union africaine, et dans le souci que les événements politiques dans la région n’affectent pas le partenariat arabo-africain, qui est basé sur le développement et la dimension économique». La même source ajoute «l’insistance de l’Afrique du Sud et de l’Algérie pour y faire inviter des représentants de la pseudo-RASD, que la Ligue arabe ne reconnaît pourtant pas». En lieu et place, deux nouveaux sommets, l’un arabe et l’autre islamique, sont attendus samedi et dimanche prochains.

Le Premier Sommet Arabie Saoudite – Afrique avait pour objectif de favoriser le développement de la coopération politique et économique entre le Royaume d’Arabie Saoudite et les pays africains. Au cours du sommet, le Royaume d’Arabie Saoudite compte explorer avec ses partenaires africains des solutions aux problèmes sécuritaires auxquels doivent faire face les deux régions. Aussi, le Bénin voulait négocier des accords sur le financement du projet de construction d’un Lycée scientifique à Porto-Novo et de la construction d’une École Normale Supérieure pour la formation des Instituteurs à Parakou. Patrice Talon avait également prévu des rencontres avec un certain nombre de personnalités gouvernementales et issues de l’univers des affaires afin de promouvoir la destination Bénin.