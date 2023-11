Présidence du tribunal de commerce de Cotonou: Le magistrat Romain Koffi installé dans ses fonctions

Vues : 1

Ce que vous devriez savoir : Le magistrat Romain Koffi est désormais le nouveau président du tribunal de commerce de Cotonou. Il a été officiellement installé dans ces fonctions le vendredi 03 novembre 2023, à la faveur d’une audience solennelle présidée par le président de la Cour d’appel de Commerce, William KodjohKpakpassou. Le magistrat Romain Koffi prend les rênes de ce tribunal au regard de l’article 10 alinéa 1 à 3 de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature qui dispose « Les magistrats du siège ou du parquet sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Procès-verbal sera dressé de cette installation. Il est conservé au greffe de la juridiction. Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs fonctions avant d’avoir été régulièrement installés ».

Que disent-ils : Au cours de l’audience, le Procureur général près la Cour d’appel de Cotonou, Christian Adjakas a noté que l’impétrant a occupé les fonctions de juge d’instruction au tribunal d’Abomey-Calavi et de juge au tribunal de commerce de Cotonou de décembre 2017 jusqu’à sa nomination en qualité du président du tribunal de commerce de Cotonou. Il lui a ensuite rappelé qu’un chef de juridiction doit faire preuve de disponibilité, d’humilité, d’ouverture, de capacité d’écoute, de communication et de responsabilité. « Le président du tribunal donne le bon exemple et veille à la gestion et à l’organisation de sa juridiction », dit-il. Procédant à l’installation du nouveau président du tribunal de commerce de Cotonou, Romain Koffi, le président de la Cour d’appel de commerce, William KodjohKpakpassou a souligné que l’impétrant, a travaillé avec abnégation, compétence, efficacité et courage pour faire de ce tribunal une juridiction crédible dans le paysage judiciaire béninois. « Aujourd’hui, appelé à présider cette juridiction, je puis dire que vous avez les aptitudes pour conduire les destinées de cette institution, à travers le règlement des contentieux commerciaux avec qualité, dans la célérité et la confiance des acteurs du monde économique », a-t-il laissé entendre. Il l’a enfin exhorté à remplir dignement sa mission pour le bien de la justice et la satisfaction des usagers de la justice commerciale.

Entre les lignes : Il faut noter que l’audience s’est déroulée en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation Yvon Détchénou, des personnalités à divers niveaux ainsi que des parents et amis du récipiendaire.