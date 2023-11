Exportation de l’ananas vers la Chine: Le Bénin décroche plus de 5 milliards de Fcfa

Vues : 4

A l’occasion de la China International Import Exposition de Shanghai, l’entreprise agroalimentaire Les Fruits Tillou Sarl a signé le mardi 7 novembre 2023, un contrat d’exportation de l’ananas « Pain du Sucre » vers l’empire du milieu. L’annonce a été faite par le ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni sur sa page Facebook. D’un montant global de 10millions de dollars US, ce contrat permet non seulement à l’entreprise Les Fruits Tillou Sarl, mais en général au Bénin d’exporter l’ananas de la variété « Pain de sucre » du plateau d’Allada vers la Chine et le marché international. L’accord a été signé entre Wang Wentao, ministre chinois du Commerce et Bertille Guedegbe Marcos directrice de l’entreprise Les Fruits Tillou Sarl en présence du ministre des Finances, Romuald Wadagni de l’Ambassadeur du Bénin près la Chine, Simon Pierre Adovelande et du directeur de l’Apiex, Laurent Gangbès. Faut-il le rappeler, la variété « Pain du Sucre » a acquis depuis 2019, une indication géographique qui reconnaît sa qualité organoleptique liée à sa culture sur le plateau d’Allada dans le sud du Bénin. Au Bénin, il est produit entre 350 000 et 400 000 tonnes d’ananas par an.

