Conflit israelo-palestinien: L’Ambassadeur Edon dévoile la solution pour le cessez-le-feu 

Malgré l’intervention diplomatique de la France, le conflit qui oppose depuis un mois déjà Israël à la bande de Gaza en Palestine se poursuit. Pour taire les hostilités ou carrément enterrer la hache de guerre entre ces deux pays, l’Ambassadeur Jean-Pierre A. EDON, Spécialiste des questions internationales, fait une recommandation en se basant sur l’analyse de l’ancien président français, le General De Gaulle. Rappelant sa réflexion face au conflit israelo-palestinien, l’Ambassadeur Jean-Pierre A. EDON trouve que l’analyse du Général De Gaulle a pour intérêt d’être encore actuelle. En effet, le Général De Gaulle, à l’en croire, a évoqué la nature du peuple juif dont l’ambition est d’agrandir son territoire au détriment du peuple palestinien. L’Ambassadeur EDON rappelle que le 03 novembre 2023, le secrétaire d’Etat Antony Blinken, à l’occasion de sa visite à Tel Aviv, a souligné que la sécurité d’Israël passe par la création de l’Etat de Palestine. Toutes les opinions, note le diplomate, convergent vers cette solution unique universellement reconnue. « Dans l’immédiat un cessez-le-feu est nécessaire et pendant cette période de pause, des négociations seront entamées pour la libération des otages et l’instauration d’une paix durable dans la région », a-t-il écrit. Voici l’intégralité de son analyse.

L’Ambassadeur Jean-Pierre A EDON

LE GENERAL DE GAULLE FACE AU CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN

La situation préoccupante qui prévaut actuellement au Moyen-Orient fait rappeler l’analyse du Général de GAULLE faite au cours d’une conférence de presse au palais de l’Elysée, le 27 Novembre 1967, en réponse à une question du journaliste sur la guerre qui venait de prendre fin au Moyen-Orient. A cette occasion il a fait la déclaration importante ci-après qui demeure encore valable aujourd’hui par rapport à la tragédie qui se déroule depuis le 07 Octobre 2023 dans cette région.

Citation : L’établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut remonter jusqu’à là, l’établissement d’un foyer sioniste en Palestine et puis, après la deuxième guerre mondiale, l’établissement d’un Etat israélien, soulevait, à l’époque, un certain nombre d’appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l’implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n’allait pas entrainer d’incessants, d’interminables frictions et conflits ?

Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’Elite, sûr de lui-même et dominateur, n’en vienne, une fois qu’il serait rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, n’en vienne à changer en ambition ardente et conquérante, les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis 19 siècles : ‘’ l’An prochain à Jérusalem’’.

Beaucoup de pays dont la France voyaient avec satisfaction l’établissement de leur Etat sur le territoire que leur avaient reconnu les puissances, tout en désirant qu’ils parviennent en usant d’un peu de modestie, à trouver avec ses voisins un modus vivendi pacifique.

Il faut dire que ces données psychologiques avaient quelque peu changé depuis 1956 à la faveur de l’expédition franco-britannique de Suez. On a vu apparaitre en effet, un Etat d’Israël guerrier et résolu à s’agrandir et ensuite l’action qu’il menait pour doubler sa population par l’immigration de nouveaux éléments, donnait à penser que le territoire qu’il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu’il serait porté pour l’agrandir à utiliser toute occasion qui se présenterait.

C’est pourquoi d’ailleurs, la cinquième République s’était dégagée vis-à-vis d’Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noué avec cet Etat, et la cinquième République s’était appliquée au contraire à favoriser la détente dans le Moyen-Orient.

Le 22 Mai, l’affaire Aqaba fâcheusement créée par l’Egypte, allait offrir un prétexte à ceux qui rêvaient d’en découdre. Pour éviter les hostilités, la France avait dès le 24 Mai, proposé aux trois autres grandes puissances d’interdire conjointement avec elles, à chacune des deux parties, d’entamer le combat.

Le 02 juin, le gouvernement français avait officiellement déclaré qu’éventuellement il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l’action des armes. Et c’est ce qu’il répétait en toute clarté à tous les Etats en cause. C’est ce que j’avais moi- même, le 24 Mai, déclaré à Monsieur Eban, Ministre des Affaires Etrangères d’Israël. Si Israël est attaqué, lui dis-je alors en substance, nous ne le laisserons pas détruire ; mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative.

Certes, malgré l’infériorité numérique de votre population, étant donné que vous êtes beaucoup mieux organisés, beaucoup plus rassemblés, beaucoup mieux armés, que les Arabes, je ne doute pas que, le cas échéant, vous remporteriez des succès militaires, mais ensuite, vous vous trouveriez engagés sur le terrain, et au point de vue international, dans des difficultés grandissantes, d’autant plus que la guerre en Orient, ne peut pas manquer d’augmenter dans le monde, une tension déplorable et d’avoir des conséquences très malencontreuses pour beaucoup de pays. Si bien que c’est à vous, devenus des conquérants, qu’on en attribuerait peu à peu les inconvénients.

On sait que la voix de la France n’a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s’est emparé en six jours de combat, des objectifs qu’il voulait atteindre. Maintenant il organise sur les territoires qu’il a pris, l’occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsions, et il s’y manifeste contre lui la résistance, qu’à son tour, il qualifie de terrorisme.

Il est vrai que les deux belligérants observent, pour le moment, d’une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations-Unies, mais il est évident que le conflit n’est que suspendu et qu’il ne peut pas avoir de solution, sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations-Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base, l’évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des Etats en cause par tous les autres.

Après quoi, par des décisions des Nations-Unies, avec la présence et la garantie de leur force, il serait probablement possible d’arrêter le tracé précis des frontières, les conditions de vie et de la sécurité des deux côtés, le sort des réfugiés et des minorités, et les modalités de la libre circulation pour tous, notamment dans le golfe d’Aqaba et dans le canal de Suez… Fin de citation.

Cette analyse du grand homme politique français a pour intérêt d’être encore actuelle, voire prophétique. Il a évoqué la nature du peuple juif dont l’ambition est d’agrandir son territoire au détriment du peuple palestinien. Il a annoncé une évidence certaine, une vérité actuelle à savoir que l’occupation des terres des Arabes ne peut se faire que par l’oppression, la répression, l’expulsion et tout acte de résistance du peuple opprimé sera qualifié de terrorisme.

Depuis la guerre des six jours en 1967, c’est bien à cette scène que le monde assiste. Pour conclure son analyse le Président Charles de Gaulle a fait des propositions concrètes encore valables de nos jours, pour un règlement pacifique du conflit.

Si la voix de la France avait été entendue à l’époque, on aurait peut-être évité la situation déplorable en cours aujourd’hui caractérisée par une tragédie humaine où certains crimes sont considérés comme normaux et soutenables en vertu du droit d’un belligérant à se défendre, pendant que d’autres crimes commis par les résistants à l’occupation territoriale, sont qualifiés d’anormaux, cruels et condamnables. Or les deux types d’actes inhumains ne sont rien d’autres que des crimes de guerre, comme l’a si bien qualifié l’ONU.

Il serait souhaitable qu’à l’initiative de la France, l’Europe au lieu de s’aligner sur la position des Etats-Unis, puisse s’inspirer des réflexions du General pour faire pression sur Washington en vue de la mise en œuvre de la solution bien connue et appropriée à ce conflit vieux de 75 ans, à savoir la création de l’Etat de la Palestine avec Jérusalem comme Capitale.

Ceci est d’autant plus possible qu’au cours de son voyage en Israël quelques jours après le déclenchement des hostilités, le président américain lui-même a déclaré, tout en soutenant l’idée qu’Israël a le droit de se défendre, que la crise actuelle renforce sa détermination à la création de l’Etat de la Palestine.

A son tour le 03 Novembre 2023 dernier le secrétaire d’Etat Antony Blinken, à l’occasion de sa visite à Tel Aviv, a souligné que la sécurité d’Israël passe par la création de l’Etat de Palestine. Toutes les opinions convergent vers cette solution unique universellement reconnue. La force militaire mise en œuvre depuis des décennies, n’y peut rien comme l’attestent les guerres déclenchées en 1947, 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 et 2023 sans compter les attaques quasi quotidiennes qui font beaucoup de victimes palestiniennes avec le silence coupable de la communauté internationale.

Ce qui avait fait l’admiration, la considération et le respect de la France dans le monde surtout par les Etats-Unis, ce n’était pas sa puissance militaire ou économique, mais plutôt la finesse et la clairvoyance de sa diplomatie.

Il est à espérer alors que le pays du General de Gaulle, de par son savoir-faire diplomatique légendaire, amène l’Europe, continent des droits de l’homme, à peser de tout son poids sur Washington en vue de le convaincre de la nécessité pour l’Etat hébreu à accepter la solution juste à ce conflit, sa force militaire n’ayant pas pu et ne pourra jamais instaurer la paix dans la région. Dans l’immédiat un cessez-le-feu est nécessaire et pendant cette période de pause, des négociations seront entamées pour la libération des otages et l’instauration d’une paix durable dans la région.

Jean-Pierre A. EDON, Ambassadeur

Spécialiste des questions internationales.