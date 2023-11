Complexité des mobilités sociales et gouvernementalité de l’emploi: Le Professeur Abou-Bakari IMOROU éclaire la lanterne des universitaires

Vues : 2

En marge du colloque scientifique international pluridisciplinaire organisé par le CIRADOA sur la question de l’employabilité en Afrique à l’Uac, le Professeur Abou-Bakari IMOROU a animé la conférence inaugurale. Elle a porté sur le thème : « Complexité des mobilités sociales et gouvernementalité de l’emploi en Afrique contemporaine ».

Professeur Abou-Bakari IMOROU

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Dans sa communication, le Professeur Abou-Bakari IMOROU a exposé un regard socio-anthropologique sur la problématique. Selon ses explications, la mobilité sociale est soit ascendante, soit descendante, mais s’appuie sur des individus et est orientée vers ce qu’on appelle les choix de vie. C’est la détermination objective de l’individu. Une interrelation entre l’individu et son concept d’évolution. Quant à la gouvernementalité, elle renvoie à tout le dispositif formel et politique qui définit et légifère tout ce qui concerne la question de l’emploi. Il a fait l’historique de la relation Etat et emploi en général et en Afrique, l’Etat et la formation et enfin sur la gouvernementalité de l’emploi.

Entre les lignes : A l’en croire, avec la reproduction de l’école coloniale, la formation était suivie d’un recrutement systématique. L’Etat avait le monopole de formation. L’école insère l’individu dans la mobilité sociale. Cela justifie toutes les perceptions que les gens ont de l’emploi particulièrement sur un corps de métier. « Il n’y avait pas d’université privée sauf les universités catholiques. Mais avec la crise des années 1980, l’Etat ne pouvait plus recruter », a-t-il dit. Il y a donc une forte surproduction des diplômés et une faible absorption. Là, a-t-il indiqué, apparaît la problématique de sous-emploi. Aujourd’hui, l’on s’interroge sur l’adéquation de la formation et l’emploi. Le Professeur Abou-Bakari IMOROU a parlé des nouvelles tribunes d’identification des produits formés par les universités qui, de plus en plus, s’identifient à des figures non conformes à des valeurs sociétales. A titre d’exemple, les ‘‘gay-man’’. L’autre aspect qu’il a soulevé et qui peut constituer un obstacle aussi, est qu’on a fait de l’éducation formelle un droit. Il interroge le champ global de l’emploi, les dispositifs d’accompagnement etc.

Par ailleurs : Pour s’adapter à cette complexité de l’employabilité qui est une capacité d’une personne de s’adapter à un emploi, le Professeur, dans son développement, trouve que l’Etat doit mettre des mécanismes appropriés en prêtant une attention particulière aux différentes logiques sociales qui germent aujourd’hui au sein de la société. Intégrer les logiques sociales qui gouvernent les agissements. Pour une auto-compréhension, il fait comprendre qu’il faille mettre un dispositif qui fait dialoguer les individus, les groupes familiaux et les dispositions étatiques. En conclusion, il déduit que la formation facilite l’employabilité mais les cadres formels de l’emploi peinent encore à répondre aux attentes de la société.