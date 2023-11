Colloque scientifique international pluridisciplinaire à l’Uac: Des Enseignants et Chercheurs se penchent sur le défi de l’emploi en Afrique

Vues : 3

Il se tient depuis la matinée du mardi 7 novembre 2023 à l’Université d’Abomey-Calavi, un colloque scientifique international pluridisciplinaire. C’est une initiative du Centre Inter compétences de Recherche et d’Analyse en Dynamique des Organisations Africaines (CIRADOA) en collaboration avec plusieurs laboratoires de l’Uac. Le lancement officiel a eu lieu en présence des représentants des ministres en charge de l’Enseignement supérieur, du développement, des PME et celui du travail et de la fonction publique.

Le présidium du lancement officiel du colloque

Ce que vous devriez savoir : « Employabilité dans le contexte hautement concurrentiel : les leviers d’une capabilité à l’emploi en Afrique » ? C’est autour de ce thème que le colloque scientifique international pluridisciplinaire s’est ouvert dans l’amphithéâtre Idriss Déby Itno à l’Université d’Abomey-Calavi. Ce colloque intervient dans un contexte de morosité économique où seul l’entrepreneuriat est l’issue tant désirée par les politiques afin d’atteindre les objectifs du développement escomptés. Durant trois jours, une centaine de chercheurs provenant de 11 universités, de 3 centres de recherche et de 3 instituts de recherche vont partager leurs connaissances et réflexions du monde en matière d’emploi et jeter les bases de la réduction du chômage en Afrique en tenant compte du contexte et des opportunités. Au cours de ces travaux, des thématiques majeures en l’occurrence : « La famille en Afrique et l’employabilité », « L’école et l’employabilité », « l’université et l’employabilité », seront abordées en tenant compte de l’un des objectifs des sciences humaines et sociales qui est de servir l’intérêt public. Dans son allocution, le représentant du Recteur de l’Uac, Dr Romain Hounzandji a incité les chercheurs à des échanges fructueux sur les contraintes, les solutions et les approches novatrices relatives à l’emploi aussi bien dans l’auto emploi que l’emploi salarié.

Entre les lignes : L’employabilité est un terme généralement utilisé par les entreprises pour déterminer la capacité d’un collaborateur à se faire recruter dans une société, à conserver cet emploi et à évoluer dans le temps au sein de cette société. Ce terme est lié à la compétence et au talent. Le président du comité d’organisation, Florent Nangbé, l’employabilité ne se focalise plus sur le diplôme. « Aujourd’hui, elle dépend à la fois de ses con naissances de ses savoir-faire mais également de ses savoir-être dans le monde de travail. Il s’est réjoui de ce que depuis 2008, le Bénin s’est engagé dans le renforcement de l’employabilité au Bénin, avant de saluer l’engagement de la ministre Eléonore Yayi et d’adresser ses remerciements au ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané qui a accepté parrainer les travaux de cette rencontre scientifique. Pour le Directeur de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire EDP-ECD, Professeur Placide Clédjo, ce colloque met en discussion un problème crucial et d’actualité. Car, dit-il, le diplôme a évolué. Il n’a plus sa valeur de départ où l’on peut le prendre pour aller se recruter dans la fonction. Au nom du ministre des PME, Bruno Yaovi Anagonou a salué la vision des universitaires qui ont initié cette rencontre. A l’en croire, ce thème traduit une incertitude de la société qui n’est rien d’autre que le lien entre l’étude et l’emploi. Le marché de l’emploi, souligne-t-il, appelle à de nouvelles aptitudes. Il a donc invité à une grande adaptabilité et une polyvalence accrue des candidats à l’emploi. « C’est un thème qui intéresse le ministère du travail et de la fonction publique » a dit le représentant de la ministre Adidjatou Mathys, Eusèbe Magloire. « Le ministère met en place déjà une action forte de mesure visant à préparer, promouvoir et impulser les cadres à l’échelle nationale et internationale », note-t-il.

Vue partielle des enseignants et étudiants participants

Par ailleurs : Ouvrant officiellement les travaux, le représentant du ministre d’Etat chargé du Développement, Yacoubou Amadou a rappelé le rôle important et particulier que le gouvernement joue dans la promotion de l’emploi avec l’ambition du PAG 1 et celle de créer 1 million 300 mille emplois à l’horizon 2030. Suivant ses propos, le gouvernement dans le souci d’endiguer le chômage, a adopté la politique nationale de l’emploi. Ce qui conduira à la transformation structurelle de l’économie, du système éducatif, la réforme du dispositif de promotion de l’emploi etc. « C’est une politique qui vise qu’à l’horizon 2025, la majorité des béninois en âge de travailler dispose d’un emploi susceptible de leur procurer un revenu permettant de satisfaire les besoins vitaux et leur bien-être intégral », a-t-il précisé. Quant au représentant du ministre de l’enseignement supérieur, Josué Azandégbé, il a exhorté les étudiants au travail. Il faut préciser que ces travaux ont connu la présence de biens d’autres acteurs du monde de l’emploi comme le directeur de l’ANPE et des cadres de l’Agence nationale pour l’emploi. La conférence inaugurale a été animée par le Professeur Abou-Bakari IMOROU sur le thème : « Complexité des mobilités sociales et gouvernementalité de l’emploi en Afrique contemporaine ».

Alban TCHALLA