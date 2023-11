1ère édition Prix de la Qualité et de la Performance (PQP): Le dépôt de candidature prolongé au 13 novembre 2023

Vues : 1

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en collaboration avec l’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a lancé la 1ère édition du Prix de la Qualité et de la Performance (PQP). Prévu pour être clôturé le 02 novembre 2023, le dépôt de candidature est prolongé jusqu’au 13 novembre 2023. L’initiative vise à promouvoir la culture de la qualité au Bénin ; à inciter les entreprises, à la démarche qualité ; à promouvoir les produits et services ‘‘Made in Bénin’’ de qualité ; encourager et récompenser les entreprises engagées dans la démarche qualité et publier et diffuser les performances en matière de qualité des entreprises dans le Répertoire National de la Qualité.Peuvent postuler au Prix de la Qualité et de la Performance (PQP), toutes sortes d’entreprises, grandes, moyennes et petites. 04 prix sont proposés dans chaque catégorie. Il s’agit du prix d’engagement, prix de maitrise de la qualité, prix d’encouragement et le prix d’excellence.

Il faut rappeler que le processus est entièrement digitalisé de l’inscription jusqu’à la publication des résultats sur la plateforme https://prixqualite.bj.