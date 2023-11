Départ de la police et dénouement de la crise: El Hadj Malèhossou salue la diplomatie de Talon sur le dossier mosquée-Cadjèhoun 

Vues : 1

Reçu dans l’émission ‘’Cartes sur table’’ de la Radio Océan, ce dimanche 5 novembre 2023, El Hadj Yacoubou Malèhossou a évoqué les raisons de la fermeture de la mosquée centrale de Cadjèhoun compte tenu du bras de fer entre l’imam et le comité de gestion de la mosquée. A cette occasion, il a salué la diplomatie du chef de l’Etat dans le règlement de cette crise religieuse.

Que dit-il :En sa qualité de médiateur de la communauté musulmane du Bénin, El Hadj Yacoubou Malèhossou a affirmé qu’il a usé de tous les moyens pour régler à l’amiable ce conflit de la mosquée centrale de Cadjèhoun en invitant les deux parties à trouver un terrain d’entente. « J’ai rencontré les acteurs concernés de la crise et j’ai essayé de les réconcilier mais le calme n’est pas revenu en raison des tensions créées par certaines femmes proches de l’Iman », a-t-il notifié.A l’entendre, la vraie raison qui a conduit à cette révolte est la décision instituant la révélation du contenu de la caisse aux fidèles. « On peut dire que l’Iman est la base de la crise mais c’est plutôt à cause de la révolte des femmes, que la mosquée a été fermée. Si c’était seulement l’Iman, l’union islamique a la possibilité de le suspendre de ses fonctions », a-t-il martelé.A en croire El Hadj Yacoubou Malèhossou, après l’intervention des forces de l’ordre pour calmer les troubles organisées à la mosquée, c’est l’Union islamique quileur a ordonné de lever les barrières et non le gouvernement ou le ministre de l’intérieur comme le prétendent certaines personnes. D’ailleurs poursuit-il, la mosquée centrale de Cadjèhoun devrait être fermée depuis deux mois, mais en raison de certains cris de détresse en faveur des fidèles, l’Union islamique du Bénin a décidé de ne pas procéder à la fermeture. « On devrait fermer cette mosquée depuis, et en tant que médiateur, j’ai supplié les membres de laisser, puisque cela va pénaliser les fidèles et aussi, beaucoup de cadres qui viennent prier dans cette mosquée », a laissé entendre El Hadj Yacoubou Malèhossou.

Que dit-il sur la médiation du Chef de l’Etat :« C’est une honte pour la communauté musulmane que ce dossier aille jusqu’au chef de l’Etat », a déploré l’ancien député El Hadj Yacoubou Malèhossou qui aurait souhaité que cette crise soit résolue au sein de l’organisation faitière. L’invité de ‘’Cartes sur table’’ a par ailleurs salué cet intérêt que porte le président Patrice Talon à l’endroit des religieux et surtout en les invitant à une assise pour régler le problème afin que la situation ne prenne pas une autre tournure. Selon lui, le chef de l’Etat a su utilisé les moyens diplomatiques sans pour autant imposer sa décision. « Le chef de l’Etat nous a demandé ce que nous voulons de l’Iman. Nous avions dit que l’union islamique veut que l’Iman reconnaisse les membres du comité de gestion, réinstalle le premier vice président de la mosquée dans ses fonctions et enfin qu’il suspend l’installation de son fils comme premier vice président », a-t-il affirmé. Des doléances que l’Iman a acceptées devant le chef de l’Etat. « Ce n’est pas le chef de l’Etat qui nous a imposé sa décision. Il a accompagné l’union islamique à restaurer l’autorité de l’organisation faitière », a-t-il fait savoir. Aussi, poursuit-il, le chef de l’Etat a mis en place un comité de cinq membres pour veiller à la mise en œuvre des résolutions et à leur suivi. « Le comité est composé du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, du président de l’Union islamique du Bénin, du président du comité de gestion la mosquée centrale de Cadjèhoun, de l’imam de ladite mosquée et de moi-même en ma qualité de médiateur de la communauté musulmane du Bénin », a-t-il notifié.

Entre les lignes :La mosquée centrale de Cadjèhoun ouvre donc ses portes le vendredi 10 novembre 2023. Par ailleurs, El Hadj Yacoubou Malèhossou a saisi l’occasion pour lancer un appel aux Imans et également aux religieux à une prise de conscience afin que le pouvoir et les choses matérielles ne soient plus des causes des mésententes au sein de leur communauté. Pour limiter une telle situation à l’avenir, le médiateur de la communauté musulmane du Bénin a annoncé dans un futur proche le paiement de salaire aux Imans de mosquée.

A. A