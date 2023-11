Reconduit à la tête de la SoBeSA: Le Prof. Roch Houngnihin rassure : « La dynamique va continuer »

Vues : 11

Prof. Roch Houngnihin

Qu’est-ce qui est important : La Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) a tenu sa 3è Assemblée Générale Ordinaire le samedi 28 octobre 2023 dans l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette rencontre statutaire a porté sur le bilan du mandat 2020-2023 du bureau sortant ainsi que l’examen des textes fondamentaux et le renouvellement des instances dirigeantes. Au terme, le bureau du Professeur Roch A. Houngnihin a été reconduit. Ce choix porté sur le Professeur Roch Houngnihin à la présidence de cette société n’est pas anodin. Dans un entretien sur Radio Sêdohoun, le Professeur l’a évoqué et a énuméré quelques défis majeurs de son nouveau mandat. Il s’agit entre autre pour lui, de renforcer la base sociale de la société, de consolider la place de la sociologie et de l’anthropologie dans la société béninoise, d’appuyer la formation académique dans les universités où sont formés des sociologues et anthropologues.

Entre les lignes : Le président Roch Houngnihin dit vouloir jouer sa partition pour l’enracinement de la SoBeSA. « Nous avons organisé cette Assemblée générale pour redémarrer la machine sociologie-anthropologie. Aujourd’hui, nous avons plusieurs problèmes à résoudre en tant que sociologue-anthropologue », fait-il savoir. Mais, il a rassuré qu’il est au milieu de tous les grades. Ce qui a été un atout pour son premier mandat. « Ils savent que je pouvais rassembler toutes les générations autour des enjeux de la sociologie-anthropologie. J’ai aussi défendu des idées qu’il faut en terme de capitalisation de la sociologie béninoise à travers des travaux de qualité. J’ai proposé la mise en place d’un code de déontologie pour formaliser les normes qui régissent la sociologie-anthropologie », précise le Professeur. L’invité de la radio note que les chantiers majeurs de son équipe seront : ‘’l’enseignement de la sociologie béninoise, la sociologie africaine aux étudiants à travers des recherches des Professeurs Aguessy, Hountondji, Tingbé Azalou, Nouhai, Ahouangan au lieu de leur enseigner uniquement les recherches étrangères’’. « C’est un chantier très important pour nous. Nous avons besoin de faire de la recherche, de documenter cet aspect et de commencer à l’enseigner aux étudiants », a-t-il dit. Le deuxième chantier majeur, poursuit-il, c’est le partenariat public-privé national et international pour mobiliser les ressources en faveur de la recherche et de la formation. Le Professeur Roch Houngnihin a rassuré que la mission n’est pas impossible parce qu’ils ont des atouts pour le faire. « La chance que j’ai, j’ai autour de moi des acteurs de différentes générations. La dynamique va continuer parce que si vous voyez les compétences des différents sociologues dans les secteurs de l’éducation, de la recherche, du développement, ressources humaines, la santé, politique, culture …, il faut mobiliser tous les acteurs pour atteindre les objectifs.

Par ailleurs : Il faut préciser que le samedi 8 avril 2017 à Cotonou, les Sociologues et anthropologues de différentes générations de 1979 à ce jour se sont retrouvés pour créer la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA). Elle est une société savante qui promeut la recherche scientifique sur les phénomènes sociaux et les événements que subissent les populations et l’environnement.