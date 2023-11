Mosquée de Cadjêhoun: Talon dénoue la crise: Et de deux pour le chef de l’Etat

Vues : 13

Cinq jours après la fermeture de la mosquée de Cadjèhoun due au conflit qui oppose l’imam Issiaka Alao Ligali et les membres du comité de gestion de ladite mosquée, le président de la République, Patrice Talon a rencontré le mardi 31 octobre 2023, les différentes parties ainsi que des responsables de l’Union islamique du Bénin, pour un dénouement de la situation. Au terme de la rencontre, cinq points d’accord ont été adoptés pour la reprise des activités au niveau de ce lieu de culte.

Ce que vous devriez savoir : Dès le vendredi 10 novembre 2023, les fidèles musulmans de Cadjèhoun auront accès à la mosquée centrale pour la prière du vendredi. C’est l’une des décisions prises lors de la rencontre avec le chef de l’Etat le mardi 31 octobre 2023. En effet, dans l’après-midi du vendredi 27 octobre 2023, la police républicaine a interdit l’accès à la mosquée de Cadjèhoun aux fidèles pour tenir la prière de ce vendredi. Cette fermeture, a-t-on appris, provient du différend qui oppose l’imam Issiaka Alao Ligali et les membres du comité de gestion de ladite mosquée depuis plusieurs années. Selon nos informations, depuis les années 1982 à ce jour, la construction de ladite mosquée, est restée à l’état inachevé. « Ce n’est pas les aides qui ont manqué. Ce n’est pas la volonté d’en faire une mosquée phare qui a manqué. Mais plutôt la gourmandise de pouvoir garder les sous et d’en faire son objet de dépense seul au point même où il a intimidé les membres du comité de gestion », a confié une source proche de l’affaire. De ce fait, depuis près de trois ans, le comité a tapé du poing sur la table pour changer la donne afin que les dépenses sur la mosquée soient claires au vu de tous. Ce qui n’a pas plu à l’imam qui a commencé par organiser des clans et groupes de révolte. Ne pouvant plus tenir seul, le comité a envoyé des lettres de plainte en direction l’Union islamique du Bénin (UIB), qui a tout tranché en sa faveur. Suite à cela, il a été demandé à l’imam Issiaka Alao Ligali de faire une traçabilité dans les dépenses. Mais les parties n’ont pas pu s’entendre malgré l’intervention de l’Union islamique du Bénin (UIB). En sa session extraordinaire le 07 août 2023, l’UIB a sorti un communiqué avec 19 recommandations pour l’attitude à tenir. Ce qui n’a visiblement rien changé. La crise a perduré et pour éviter le trouble à l’ordre public le vendredi 27 octobre 2023, la police a décidé de sa fermeture.

Entre les lignes : En recevant les protagonistes pour les aider à solutionner leur difficulté, Patrice Talon a rappelé le rôle de l’Etat qui consiste entre autres, à veiller à ce que la foi permette d’exercer les cultes dans un climat de concorde, de paix et de quiétude. Le président de l’UIB, Imam Idrissou Boukari a évoqué les causes et l’origine de cette crise et rappelé les multiples tentatives de réconciliation. Pour sa part, le président du comité de gestion, Daouda Djibril Oro a déploré devant le chef de l’Etat, la gestion solitaire par l’Imam des ressources financières de la mosquée, l’arrêt des travaux de construction de la mosquée malgré les moyens mobilisés et l’obsession de l’Imam à vouloir imposer son fils comme son adjoint et successeur. Quant à l’imam de la mosquée, Issiaka Alao Ligali, il a exprimé son entière disponibilité à se réconcilier avec les membres du comité de gestion de la mosquée. Outre les instructions données par le chef de l’Etat, c’était l’occasion pour les responsables de l’UIB de rappeler des recommandations à l’endroit des deux parties.

Par ailleurs : A l’issue de cette rencontre tenue à la présidence de la République, les parties se sont accordées sur cinq points de vue. Il s’agit de ce que : le Comité de gestion est réhabilité avec reconduction de tous les membres, ses prérogatives, notamment la mobilisation et la gestion transparente des ressources; le comité de gestion s’engage à développer des relations empreintes de respect et de loyauté à l’Imam et à assurer une gestion transparente des ressources suivant les instructions et les orientations de l’Imam. Le comité de construction est réhabilité avec reconduction de tous les membres et se consacre au suivi des travaux de construction de la mosquée avec obligation de rendre compte régulièrement au comité de gestion et à I’lmam. Les autres points tiennent compte de ce que l’Imam renonce à son intention de turbaniser son fils et le vice Imam est réhabilité avec reconnaissance de toutes ses prérogatives. Il faut noter que le chef de l’Etat a beaucoup insisté sur la nécessité du respect des engagements par toutes les parties.