Distinction honorifique des députés de la 9ème législature: Nassirou Bako-Arifari fait Grand Officier de l’ordre national du Bénin

Le député Nassirou Bako Arifari

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Le Professeur Nassirou Bako Arifari, élu de la première circonscription à l’Assemblée nationale est élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Bénin. C’est le chef de l’Etat, Patrice Talon, Grand- Maître de l’Ordre National du Bénin qui par décret N° 2023-448 du 4 septembre 2023, l’a distingué comme plusieurs autres de ces collègues députés de la 9ème législature ce mardi 31 octobre 2023 à Porto-Novo. La cérémonie de réception a été coprésidée par le Vice-Grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadiri et le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou. La dignité de Grand officier, en effet, est l’une des distinctions les plus importantes de l’Ordre national du Bénin. La distinction de l’ex-ministre Nassirou Bako Arifari à ce grade est la reconnaissance des services loyaux qu’il apporte à la nation. Ancien ministre des Affaires étrangères, le Professeur Nassirou Bako Arifari a été élu à plusieurs reprises (4 fois) député à l’Assemblée nationale, 9ème , 8ème , 6ème et 5ème législature.

Qui est Nassirou Bako Arifari : Homme politique et Professeur titulaire des Universités du CAMES, il est né le 30 Octobre 1962 à Karimama dans le département de l’Alibori. Titulaire d’une maîtrise d’Histoire à l’Université Nationale du Bénin en 1989 et Lauréat du CODESRIA au Sénégal, il obtient en 1994 à Marseille en France, un Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences Sociales. En 1995, il obtient un diplôme de PNdS à l’Université de Brème en Allemagne. En 1999, il devient titulaire d’un Doctorat en Sociologie et Anthropologie Sociale obtenu à Marseille. Il occupe les positions de Maître-Assistant au Département de Sociologie-Anthropologie à l’Université d’Abomey-Calavi et de Maître de Conférences associé à l’Université de Cologne en Allemagne. Il a été Directeur Scientifique du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL-Bénin). Elu Député de la 8ème législature (2015-2019), puis 5ème mandature de l’Assemblée Nationale à l’issue des législatives de 2007 sur la liste Espoir, il siège à nouveau au sein de la 6ème mandature après avoir été élu en 2010 sur la liste Amana dont il est le fondateur. Pendant son premier mandat, il est désigné comme Coordonnateur National de l’alliance politique G13. Le 10 Mars 2010, il est nommé à la tête de la Commission Politique de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée. En 2011, il est nommé Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur. En août 2013, il est renommé à ce même poste suite à la formation par le Président d’un nouveau gouvernement. Nassirou Bako-Arifari a été consultant auprès de nombreuses organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds des Nations-Unies pour l’Alimentation et la Coopération Suisse. L’heureux récipiendaire est auteur de plusieurs recherches entre autres sur la décentralisation et les pouvoirs locaux en milieu rural au Bénin et au Niger, les approches anthropologiques de la corruption en Afrique de l’Ouest et les processus de démocratisation. Il est marié et père de 5 enfants.

Par ailleurs : Actuellement député au parlement, le Professeur Nassirou Bako Arifari est par ailleurs l’Envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la Coopération islamique. C’est à l’issue du 48ème conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique, qu’il a été nommé à ce poste.

Alban TCHALLA