5ème édition du concours “Grand Prix littéraire du Bénin”:  Le Gouvernement distingue et prime les lauréats

Vues : 10

Les lauréats des trois prix de la 5ème édition du concours “Grand Prix littéraire du Bénin”, ont été dévoilés et primés, vendredi 3 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie a été présidée par le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Après la délibération des travaux supervisés par un Huissier de justice assermenté, le Prix du Journaliste/chroniqueur littéraire est remporté par Teddy Gandigbé du journal ‘’Matin Libre’’, qui part avec le trophée et un chèque d’un million de francs CFA. Le Prix de l’éditeur a été décerné à la maison d’édition ” Christon ” qui repart avec un trophée et un chèque de trois millions de francs CFA. Quant au Grand Prix littéraire du Bénin, il a été remporté par l’écrivain Florent Houndjo grâce à son ouvrage intitulé : ‘’Dans les limbes’’. Il a reçu un trophée et un chèque de cinq millions des mains du ministre de la culture. Il succède ainsi à l’écrivain Amoussou Jules Daniel, lauréat de l’édition 2023.