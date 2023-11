44ème Session Ordinaire du Conseil des ministres de l’APPO: Adambi et ses pairs prennent d’importantes résolutions à Cotonou

Vues : 1

Les officiels et participants à la 16ème réunion du Conseil Exécutif de l’APPO en photo de famille

Qu’est-ce qui est important : Le Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (Appo) s’est réuni en sa 44ème Session Ordinaire à Cotonou le 02 novembre 2023. C’est le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines du Bénin, Samou Seidou Adambi, président de l’APPO, qui a présidé les travaux. L’objectif de ces travaux étaient l’amélioration des statuts, l’amendement des règlements et surtout la validation des reformes au sein de l’organisation pour sa bonne marche.

Ce que vous devriez retenir : Au terme des travaux de la Réunion, plusieurs résolutions ont été adoptées à l’unanimité des participants ainsi que des nominations ont été prononcées. En effet, l’Assemblé a pris note des documents fondateurs, accord d’établissement, charte et accord de siège négociés avec Afreximbank. Ainsi, sept (07) pays membres ont exprimé leur intérêt à abriter le Siège de la Banque Africaine de l’Energie. Après examen des soumissions, l’organisation va rendre sa décision d’ici le 31 janvier 2024. Le Groupe de travail délégué à cet effet, a été exhorté de veiller à ce que le processus de sélection soit conduit conformément aux exigences. Les ministres ont approuvé l’opérationnalisation de la Banque Africaine de l’Energie au plus tard le 30 juin 2024 et ont exhorté les pays membres à faire diligence pour la ratification de l’Accord d’Établissement de la Banque avant le Sommet des Chefs d’État. A cette occasion, le programme de travail 2024 du Secrétariat et le un cycle budgétaire triennal (2024 – 2025 – 2026) d’un montant de 4 282 750 € par an avec la contribution de Pays Membre ont été approuvés.

Entre les lignes : En ce qui concerne les nominations, l’Administrateur Directeur Général de la SNH et Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil des Ministres de l’APPO, Adolphe MOUDIKI et le Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean-Richard ITOUA sont nommés respectivement en qualité de Président et Vice-Président de l’APPO pour l’année 2024. Les chefs des délégations ont également nommé Stev Simplice ONANGA, Membre du Conseil Exécutif du Congo et Dominique WETSHONDO OSOMBA, Membre du Conseil Exécutif pour la RD Congo respectivement en qualité de Président et Vice-Président du Conseil Exécutif pour l’année 2024. Il a été ratifié la nomination du Membre du Conseil Exécutif pour le Cameroun, Maurice Matanga et confirmée la nomination des Membres suivants du Conseil Exécutif : Rémini Amine pour la République Algérienne Démocratique et Populaire et Essé Kouamé Bienvenu pour la République de Côte d’Ivoire. L’Assemblée a aussi ratifié la reconduction du Cabinet Kouzolo comme Commissaires aux Comptes pour l’année 2022 et approuvé la recommandation d’avoir le Cabinet Kouzolo comme Commissaires aux Comptes pour les exercices 2023 et 2024.