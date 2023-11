Soutenance de thèse de doctorat en Sociologie à l’Uac: Médessou Ella Bernice Cossahinto désormais dans la cour des grands

Vues : 29

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur en Sociologie du développement le vendredi 27 octobre 2023. Il s’agit de Médessou Ella Bernice Cossahinto, qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat dans la salle de Conférences Michel BOKO de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (EDP), autour du thème : « Réinsertion scolaire et professionnelle des enfants en situation difficile par les centres d’accueil et de promotion de l’enfant (CAPE) à Cotonou : cas des filles victimes de violence physique ».

Dr Médessou Ella Bernice Cossahinto

Ce que vous devriez savoir : Après avoir défendu les résultats de ses recherches, le jury international présidé par le Professeur Joseph SAHGUI, a, à l’unanimité, décerné la mention très honorable avec les félicitations à Médessou Ella Bernice Cossahinto. Les membres du Jury la déclaré digne du grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi vu la pertinence de son sujet. A en croire le jury, elle s’est tâchée de conduire ses recherches avec une bonne démarche méthodologique. L’impétrante a mené ses recherches au niveau du Laboratoire d’Analyse et de Recherche Religion Espaces et Développement (LARRED) et a été dirigé par les Professeurs Albert J. NOUHOUAYI, Directeur de Thèse et Dodji H. AMOUZOUVI, Co-Directeur de Thèse.

Qui sont les autres membres du jury : Ce jury international est composé outre le président, Professeur Joseph SAHGUI, de deux rapporteurs, qui sont le Directeur et Co-Directeur de Thèse, dont les Professeurs Emérite Albert J. NOUHOUAYI et Dodji H. AMOUZOUVI. Trois examinateurs ont apporté leur critique sur le travail de l’impétrante. Il s’agit des Professeurs Pitaloumani GNAKOU ALI, Tossou ATCHRIMI et Rodrigue S. MONTCHO.

Que retenir de la thèse défendue : Dans sa présentation, Médessou Ella Bernice Cossahinto a montré que le phénomène de l’enfance en situation difficile existe depuis des siècles. Le Bénin, un pays de l’Afrique de l’Ouest n’échappe pas à l’existence des Enfants en Situation Difficile (ESD). Mais de plus en plus, cela devient récurrent surtout dans les milieux urbains et péri-urbains. En exemple le cas de la commune de Cotonou. Selon le nouveau docteur, une fois que ces enfants sont victimes de violence physique, ils fuirent le cercle familial pour se retrouver dans les Centres d’Accueil et de Protection de l’Enfant (CAPE) comme les CAPE MS et FLV, qui œuvrent pour leur réinsertion scolaire et professionnelle. C’est ce qui a motivé cette recherche. « C’est de savoir comment à partir de l’arsenal juridique, les acteurs des CAPE MS et FLV orientent les mécanismes d’intervention de la réinsertion scolaire et professionnelle des filles victimes de violence physique en se basant sur l’histoire sociale de chaque fille », a-t-elle dit. Pour y arriver, elle a enquêté auprès de 80 acteurs constitués des acteurs internes des CAPE, des acteurs externes tels que les nationaux et les PTF, des filles victimes de violence physique et de leurs parents.

Les membres du jurys

Par ailleurs : L’impétrante a abouti à plusieurs résultats notamment l’histoire de vie des filles racontées, qui la permet de déduire que certaines sont victimes de violences physique et sexuelle et d’autres en sont devenues des mères adolescentes. « Les mécanismes d’intervention dans les CAPE suit un processus qui implique divers acteurs et aboutissent à la réinsertion scolaire et professionnelle des filles victimes de violence physique. Cependant, la durée réduite de la formation chez les mères adolescentes limite leur compétitivité. De même, l’application de l’arsenal juridique par les CAPE entre en conflit avec les réalités socio culturelles de l’environnement de ces filles. Ce qui influence parfois la réintégration familiale des filles après leur séjour », a fait savoir Dr Médessou Ella Bernice Cossahinto. Après avoir convaincue le jury de ses résultats de recherche, elle a été élevée au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi. La cérémonie de port de toge et la séance de photo ont mis un terme à cette soutenance.