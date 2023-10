Réparation des lampadaires défectueux à Calavi et Ekpè: Bientôt l’éclairage public sur les voies d’accès à la ville de Cotonou

Vues : 7

En son Conseil des ministres du mardi 31 octobre 2023, le gouvernement a décidé de la réhabilitation des lampadaires solaires photovoltaïques et des lampadaires conventionnels sur les tronçons Godomey-Ouidah, Godomey-Abomey-Calavi, carrefour Le Bélier-poste de péage d’Ekpè. En effet, depuis plusieurs mois déjà, ces trois principales voies d’accès à la ville de Cotonou, se trouvent plongées dans une profonde obscurité. Et pour cause, les lampadaires, sur ces différents axes, sont tombés en panne. Pour y remédier à cette situation, le gouvernement a décidé de réhabiliter ces lampadaires. Une entreprise a été sélectionnée aux fins de cette réhabilitation. Il faut dire qu’avec les divers chantiers de rénovation d’infrastructures, de construction de monuments, d’aménagement de places publiques et de boulevards exécutés sans interruption depuis 2016, la ville de Cotonou connaît une transformation qualitative qui en fait une destination de plus en plus attractive. La finalité de cette décision du gouvernement est la sécurité et le confort des usagers de ces axes routiers.

Alban TCHALLA