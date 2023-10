Interview du Secrétaire général  adjoint  du gouvernement Wilfried Houngbédji  sur Rfi: « Talon a posé les bases de la modernité et du développement du Bénin en un temps record »   

Vues : 10

Wilfried Léandre Houngbédji

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji était l’invité Afrique de RFI ce jeudi 26 octobre où il s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité, notamment sur l’ancien chef d’État, Thomas Boni Yayi qui a pris la direction de son parti Les Démocrates, jusque-là occupé par Éric Houndété. A en croire Wilfried Houngbédji, pour le gouvernement, Boni Yayi n’a jamais été loin de la scène. C’est-à-dire qu’il n’a jamais quitté pour qu’on en parle de son retour. Mais à la question de savoir si cette désignation ne traduit pas une volonté du parti Les Démocrates d’être plus présent dans le débat politique, il dit tout simplement que ce sont des tendances humaines et même politiques. « Ceux qui ont perdu une bataille rêvent de revanche. Mais dans le cas d’espèce, je pense qu’il n’y a plus de place pour une revanche quelconque », a dit le porte-parole du gouvernement. Si tel était le projet de l’opposition, Wilfried Léandre Houngbédji pense que le match a déjà été joué en aller et retour, et à chaque fois, Patrice Talon l’a emporté. « Il a reçu le trophée de vainqueur et si vraiment il lui reste encore un match à jouer, à Patrice Talon, c’est son jubilé, qui consiste pour lui à partir grand en 2026, en grandissant le pays, par ailleurs, après avoir posé les bases de la modernité et du développement durable, en un temps record, et dans des conditions particulièrement difficiles », fait-il savoir.

Alban TCHALLA