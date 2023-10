Colloque international en hommage posthume au Prof. Honorat Aguessy: Le Professeur Albert Tingbé-Azalou expose la perspective de l’illustre disparu sur le développement

Vues : 7

Prof. Albert Tingbé-Azalou lors de sa conférence

Qu’est-ce qu’il faut retenir : A l’occasion du colloque international en hommage posthume au Prof. Honorat Aguessy, le Professeur Albert Tingbé-Azalou a animé la 1ère conférence inaugurale. Elle portait sur le thème : « La problématique du développement endogène dans le contexte de la globalisation en Afrique : perspective du Professeur Honorat Aguessy ». Pour le communicateur Prof. Albert Tingbé-Azalou, cette perspective du feu Honorat Aguessy est fondée sur le panafricanisme. Pour le communicateur, le panafricanisme est un sujet novateur révélateur de tout le combat du Prof. Honorat Aguessy ayant travaillé sur le ‘’Lègba’’ notamment sur le règne du roi Guézo. Des notions de ses travaux, Albert Tingbé-Azalou a souligné qu’il ne peut pas avoir deux chefs dans une même entreprise et l’école du monde et le monde de l’école sont inséparables.

Entre les lignes : Dans son développement, le conférencier se questionne sur le positionnement de l’Afrique par rapport au modèle de développement. D’une part, sur les modèles des institutions de Bretton Woods, Washington, l’état providence conçu par le colonisateur et d’autre part le panafricanisme. Selon lui, le modèle de développement de l’Afrique devrait se baser sur le panafricanisme. Ainsi, il fait mention du rôle des institutions telles que le Programmes des Nations-Unies pour le développement, le FAO qui sont chargées d’accompagner les Etats africains. Face à la globalisation, il évoque les OMD et les ODD. Et il souligne que malgré ces objectifs de développement, il constate des défigurations sociales au niveau des sociétés occidentales en pointant du doigt le cas de l’homosexualité. En évoquant le cas de l’Union africaine à travers l’agenda 2063, il observe que celui-ci s’aligne sur le modèle des institutions de Washington et qui de son point de vue n’apportera grande chose au communauté africaine. Plus loin, il montre le cas chinois qui parait plus proche de la réalité panafricaniste et donc pouvant permettre théoriquement l’évolution des sociétés africaines. Le Professeur a mentionné qu’il n’est pas dans une étude comparative, mais la position des panafricanistes.

Par ailleurs : Par rapport à ce qui se passe en Afrique de l’Ouest à travers la situation au Sahel, il mentionne la position de la CEDEAO et rejoint un peu Joseph Kizerbo qui écrit ‘’A quand l’Afrique ? ‘’. Le panafricanisme pour le Professeur devrait baser des outils basés sur les idéaux de Nkrumah et les principes de l’intégration qui prônent les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO, CEMAC et autres. Cependant, il souligne que le panafricanisme que prône le Professeur Honorat Aguessy dépasse l’intégration régionale et sous-régionale que prône ces organisations. Tout en soulignant la globalisation, il note cependant une diversité culturelle plus exigeante dans les mutations et transformations sociales. Le développement endogène est une perspective qui met l’Afrique à la croisée des chemins.