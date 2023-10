Colloque international en hommage posthume au Prof. Aguessy: La SobeSA engage des réflexions sur le développement endogène à l’ère de la globalisation en Afrique

Vues : 5

Initié par la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA), le campus d’Abomey-Calavi abrite du 26 au 28 octobre 2023, un colloque international en hommage au Prof. Honorat Aguessy. La cérémonie d’ouverture des travaux a été lancée le jeudi 26 octobre 2023 dans l’amphi Idriss Déby Itno.

Photos d’ensemble des enseignants

Ce que vous devriez savoir : Durant trois jours, les activités vont se tenir autour du thème : « Le développement endogène à l’épreuve de la globalisation en Afrique ». En effet, à l’ère où la durabilité du développement nécessite de plus en plus la prise en compte du contexte et de nos réalités locales dans les processus économiques, politiques, sociaux et culturels, le développement endogène constitue, pour l’Afrique, l’un des enjeux majeurs qui méritent d’être abordé de manière complémentaire à la globalisation pour favoriser une croissance économique durable et équitable. Perçu comme une stratégie de développement qui vise à mobiliser les ressources internes d’un pays ou d’une région pour favoriser la croissance économique, il a longtemps été le cheval de bataille du Professeur Honorat Aguessy qui, non seulement l’a préconisé mais surtout a mis en marche plusieurs initiatives et actions qui concourent à la prise de conscience par les dirigeants des ‘’différents morceaux d’Afrique’’ de son importance et de son utilité. C’est pourquoi, pour célébrer cet illustre scientifique et développementiste notoire, la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA) s’est attaché à organiser le présent colloque afin de lui rendre un hommage mérité à tous égards et de discuter du thème retenu.

Quel est l’objectif : Le but, c’est de décrypter le concept de développement endogène en contexte de globalisation avec ses effets corollaires en s’inscrivant dans la continuité des travaux scientifiques du Professeur Honorat Aguessy. Il est question pour les participants d’examiner les problématiques de développement à l’aune des savoirs endogènes dans un contexte globalisé en Afrique et ce, en convoquant la pluridisciplinarité du phénomène social pour élucider l’articulation entre la logique de l’endogène et celle de la globalisation ainsi que les implications pratiques sur la vie des africains dans ce contexte de globalisation. Ce colloque international réunit des chercheurs en provenance du Bénin ainsi que des pays voisins comme le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo que de l’occident. Les travaux vont se dérouler sous forme de panels avec différentes thématiques suivies des débats. Ces communications seront centrées entre autres sur : l’historicité des paradigmes de développement en Afrique ; langues, sociétés et développement endogène ; les systèmes éducatifs et employabilité en Afrique ; les ruralités, urbanités et développement endogène en Afrique ; genre, famille et éducation en Afrique ; ancestralités, systèmes organisés ; technologies, gestion de l’information ; mobilités, conflits et gestion des conflits en Afrique ; environnement, santé et climat pour un développement endogène et économie et développement endogène en Afrique.

Que disent les acteurs : Dans son allocution, le président de la SoBeSA, Prof. Roch Houngnihin a adressé ses remerciements et a rappelé les missions et le contexte de la création de la SoBeSA. Il a aussi rendu hommage aux anciens présidents de cette société dont il est l’actuel président. « Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire d’un grand professeur et pour discuter d’un sujet crucial pour l’avenir de notre continent », a dit le président du comité d’organisation, Karl M. Nassi. Ce colloque vient à point nommé parce qu’il fait suite au 8ème colloque des sciences, cultures et technologie de l’UAC qui a porté sur la valorisation des savoirs endogènes, gage d’un développement durable, selon le représentant du recteur, Dr Romain Hounzandji. Pour sa part, le président du comité scientifique, Prof. Maxime da Cruz espère cette rencontre puisse allier, réflexion, analyse, recherche, innovation et partenariat entre universités, monde rural, collectivités, sachants de tous ordres ainsi que les gouvernants. « De riches activités d’échanges, conversations, recommandations, et confrontations d’idées par des experts internationaux et nationaux, des décideurs, des intervenants du monde rural et des acteurs de la société civile apparaissent comme une opportunité pour faire une introspection approfondie du niveau de développement de l’Afrique et de ses besoins réels », a-t-il dit. C’est le Professeur Philipe Lalèyè qui a officiellement lancé les travaux au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan.

Qui est Prof. Honorat Aguessy : Le professeur Honorat Aguessy a été une figure pionnière dans le domaine du développement endogène en Afrique et ses contributions ont eu un impact durable sur le continent. Sociologue et Anthropologue béninois, il a fondé l’Institut de développement et d’échanges endogènes (IDEE) en février 1993 à Ouidah. En favorisant l’utilisation des ressources et des connaissances locales, il a contribué à autonomiser les communautés et à promouvoir le développement durable. Le travail du Professeur Aguessy s’est concentré sur la promotion des formes endogènes de gouvernance et de prévention des conflits en Afrique de l’Ouest. Dans la plupart de ses communications, il estimait d’ailleurs que l’Afrique devrait suivre une voie de développement basée sur son propre héritage culturel et historique, plutôt que de s’appuyer sur des modèles externes. Son travail sur la gouvernance et la prévention des conflits a également contribué à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. C’est dire que le Professeur Honorat Aguessy fut une figure éminente dans le domaine du développement endogène en Afrique, approche importante de développement qui consiste à utiliser les ressources et les connaissances locales pour promouvoir un développement durable, responsabiliser les communautés, préserver la culture et réduire la pauvreté et la dépendance aux facteurs externes.