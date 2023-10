Championnat professionnel de volley-ball saison 2023-2024: Dynamic Vbc engage ses équipes homme et dame

Vues : 49

Le président de Dynamic Vbc de Djougou ici au milieu

Les équipes Homme et Dame de Dynamic Vbc vont prendre part la saison prochaine aux championnats professionnels de volley-ball. Cette information peut réjouir la Ligue Pro de volley-ball du Bénin qui rallie les deux entités de ce club basé à Djougou à sa compétition. En effet, en assemblée générale, le samedi 28 octobre 2023, les membres du club réunis au Ceg1 de Djougou, ont décidé de s’engager pour participer au Championnat professionnel 2023-2024 en hommes et dames. C’est au cours des assises dirigées par le Président du club, Ali Yaro avec à ses côtés les membres du bureau, et aussi certaines personnalités dont la présidente de la Ligue Atacora/Donga, Cécile Pampangou, du 2e vice-président de la Fbvb, Eric Kouandété, du SGA Fbvb, Arouna Soulé, et des experts Fivb Mbaye Deme, N’diaye Yakhia et Chabi Talata Mohamed, ainsi que des joueurs et joueuses sans oublier les entraîneurs. Cette décision a fait suite aux bilans de la saison 2022-2023, qui ont été validés par les participants.

A préciser que les experts sénégalais qui étaient présents à cette assemblée générale ont fait don à l’équipe d’un lot d’équipements et qu’au terme des travaux, les responsables de l’équipe ont rendu une visite de courtoisie au Roi de Djougou, sa majesté Kpetoni KODA 6, à qui la décision de l’AG a été communiquée.

Anselme HOUENOUKPO