Soutenance de thèse de doctorat en Sociologie du développement: Sèwanou Jonas GBAGUIDI élevé au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi

C’est autour de la question du déguerpissement dans l’optique de l’urbanisation démocratiquement négociée que Sèwanou Jonas GBAGUIDI a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie du développement à l’Université d’Abomey-Calavi. La soutenance a eu lieu dans la salle de Conférences Michel BOKO de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (EDP) le mardi 24 octobre 2023.

Sèwanou Jonas GBAGUIDI, nouveau docteur

Ce que vous devriez savoir : Sèwanou Jonas GBAGUIDI est désormais titulaire de grade doctorat en Sociologie et anthropologie, option Sociologie du Développement. Il a soutenu sa thèse autour du thème : « Déguerpissement et production de la nouvelle ville de Cotonou: entre gouvernementalite et urbanisme négocié ». Après avoir défendu les résultats de ses recherches, le jury international présidé par le Professeur Dodji H. AMOUZOUVI, lui a décerné à l’unanimité la mention très honorable avec les félicitations. Les membres du Jury ont déclaré que le sujet traité est d’une grande pertinence et d’actualité, traité avec une bonne démarche méthodologique aux résultats probants.

Qui sont les membres du jury : Outre le président Professeur Dodji H. AMOUZOUVI, le jury est composé de trois examinateurs à savoir : Irène KASSI-DJODJO , Maître de Conférences, Université Félix Houphouet-Boigny Côte-d’Ivoire ; Bernard Tossou ATCHRIMI, Professeur Titulaire,Université de Lomé/Togo et Rodrigue MONTCHO, Maître de Conférences, Université de Parakou. Les rapporteurs sont les Professeurs Albert NOUHOUAYI et Karl Martial NASSI, tous du Bénin.

Que retenir de la thèse défendue : Dans sa présentation, l’impétrant Sèwanou Jonas GBAGUIDI montre que le tableau actuel des villes économiques révèle des macrocéphalies urbaines capitales en Afrique de l’Ouest. Cette croissance urbaine de la capitale économique associée aux activités informelles engendre l’occupation des espaces publics à Cotonou. La densification des quartiers s’est accélérée. Les états pensent à la construction des villes bien que les occupants soient installés. Avec ces constats, il a débouché sur le problème qu’est la résurgence des opérations de déguerpissement des populations à l’avènement de chaque régime. Ainsi, pour comprendre cette résurgence, il a analysé la divergence de logique entre gouvernants et populations, les stratégies de déguerpissement et les implications sur les paliers en profondeur qu’induisent les opérations de déguerpissement. Plusieurs catégories d’acteurs ont été abordés tels que : des personnes vivant sur le territoire de Cotonou et ayant été victimes de déguerpissement au moins une fois et les acteurs institutionnels. Les résultats auxquels il a abouti tournent autour de trois grandes tendances à savoir : les logiques entre les populations et les pouvoirs publics et qui déterminent la résurgence des opérations de déguerpissement, les stratégies de déguerpissement public à Cotonou et les implications des opérations de déguerpissement.

Photo d’ensemble avec les membres du jury présent à l’Uac

Que disent les membres du jury : « L’impétrant fait une très bonne analyse du sujet avec des illustrations adéquates », note Dr Irène KASSI-DJODJO. Elle note que. Elle analyse également les méthodes employées qui demeurent identiques dans tous les pays de la sous-région. Elle a montré qu’il y a des violences qui peuvent conduire à des morts d’hommes et est partagée des deux côtés. Pour elle, l’impétrant a fait un état de l’art très fouillé et a adopté une approche méthodologique appréciée. Le travail est de qualité et clair avec des figures et photos, teintés de bonne analyse. Du point de vue du contenu, les objectifs sont atteints et le contenu est bien analysé. La Professeur Bernard Tossou ATCHRIMI s’est aussi réjoui que le candidat a fait preuve d’une bonne méthodologie et d’une bonne analyse en mettant en jeu l’analyse stratégique. Fier de siéger dans ce jury, Dr Rodrigue MONTCHO a fait savoir que la question par rapport à la gouvernance reste complexe dans l’espace urbain avec des acteurs très stratèges teintés de violences et remous liés au déguerpissement des populations. Il a souligné le mérite de l’impétrant d’avoir été plus loin.